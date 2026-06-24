Elles auraient drogué et dépouillé des hommes en Suisse

Deux femmes ont été interpellées en février dernier pour deux méfaits présumés commis dans le canton de Berne.

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Image d'illustration Image: Shutterstock

À Berne et à Lyss (BE), deux personnes ont été droguées puis dépouillées à leur domicile à la fin de l'année dernière. Après une vaste enquête, la police cantonale bernoise a arrêté deux femmes. Celles-ci ont partiellement reconnu les faits.

Début novembre 2025, un homme a fait la connaissance d'une femme alors qu'il se rendait dans un café à Berne. Il a fini par l'inviter chez lui.

Selon la police cantonale bernoise, la femme lui aurait administré, à son insu, une substance soumise à ordonnance dans une boisson. Elle aurait ensuite dérobé plusieurs objets de valeur avant de quitter les lieux avec son butin. Une seconde femme l'aurait aidée à commettre ces faits.

Interpellées en février 2026

Environ deux semaines plus tard, un incident similaire s'est produit à Lyss (BE). L'une des deux suspectes est parvenue à entrer dans un appartement en prétextant une urgence. Après avoir drogué sa victime, elle aurait également dérobé des objets de valeur.

La police a finalement interpellé les deux femmes en février 2026, indique-t-elle dans un communiqué. Au moins l'une d'entre elles aurait participé aux deux affaires, à Berne comme à Lyss.

L'enquête a en outre révélé que les deux femmes, et d'autres membres de leur entourage, pourraient être impliquées dans d'autres délits contre le patrimoine. (sda/trad.jzs)