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Elles auraient drogué et dépouillé des hommes en Suisse

Elles auraient drogué et dépouillé des hommes en Suisse

Deux femmes ont été interpellées en février dernier pour deux méfaits présumés commis dans le canton de Berne.
24.06.2026, 11:0824.06.2026, 11:08
Polizei Bern
Image d'illustrationImage: Shutterstock

À Berne et à Lyss (BE), deux personnes ont été droguées puis dépouillées à leur domicile à la fin de l'année dernière. Après une vaste enquête, la police cantonale bernoise a arrêté deux femmes. Celles-ci ont partiellement reconnu les faits.

Début novembre 2025, un homme a fait la connaissance d'une femme alors qu'il se rendait dans un café à Berne. Il a fini par l'inviter chez lui.

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Selon la police cantonale bernoise, la femme lui aurait administré, à son insu, une substance soumise à ordonnance dans une boisson. Elle aurait ensuite dérobé plusieurs objets de valeur avant de quitter les lieux avec son butin. Une seconde femme l'aurait aidée à commettre ces faits.

Interpellées en février 2026

Environ deux semaines plus tard, un incident similaire s'est produit à Lyss (BE). L'une des deux suspectes est parvenue à entrer dans un appartement en prétextant une urgence. Après avoir drogué sa victime, elle aurait également dérobé des objets de valeur.

La police a finalement interpellé les deux femmes en février 2026, indique-t-elle dans un communiqué. Au moins l'une d'entre elles aurait participé aux deux affaires, à Berne comme à Lyss.

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L'enquête a en outre révélé que les deux femmes, et d'autres membres de leur entourage, pourraient être impliquées dans d'autres délits contre le patrimoine. (sda/trad.jzs)

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