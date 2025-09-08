en partie ensoleillé17°
Police

Le Valais veut équiper sa police de bodycams dès 2025

Les policiers valaisans seront filmés en pleine action

Le Valais prévoit d’équiper ses policiers de caméras-piétons lors d’interventions sensibles, un outil destiné à apaiser les tensions et documenter les opérations.
08.09.2025, 11:0608.09.2025, 11:06
Les policiers valaisans devraient être équipés de «bodycams» lors de manifestations ou d'interventions à risque. Le Conseil d'Etat a adopté le projet de modification de la Loi sur la Police cantonale (LPol). L'objet doit encore être soumis au Grand Conseil lors de la session de novembre 2025.

Lors d'événements pouvant se dégrader, «l'expérience montre que ces caméras contribuent à apaiser les tensions, à réduire la violence et à inciter tant les agents que les personnes interpellées à garder leur calme», écrit la Chancellerie valaisanne lundi dans un communiqué. Les images ainsi collectées peuvent également servir à identifier des auteurs d'infraction et à analyser certaines interventions, précise le document.

Bientôt des «bodycams» pour les policiers valaisans.Keystone

L'usage de ces outils sera réglementé par ordonnance, en particulier quant aux modalités d'annonce et de déclenchement des enregistrements, indique encore la Chancellerie. Celle-ci souligne également que l'achat des bodycams est assuré par le budget ordinaire de la police cantonale et n'aura donc «aucune incidence financière particulière». (jah/ats)

