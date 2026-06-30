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Une marche-arrière ratée fait un mort en Valais

Police cantonale valaisanne (image d&#039;illustration)
Image d'illustrationImage: Police cantonale valaisanne

Une marche-arrière ratée fait un mort en Valais

Un accident mortel de la circulation est survenu dans la nuit de lundi à mardi aux Crosets (VS).
30.06.2026, 12:2130.06.2026, 12:21

Un ressortissant portugais de 34 ans a perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi, aux Crosets. L'homme a perdu la maitrise de sa voiture pour une raison qui demeure à déterminer.

L'accident mortel s'est produit mardi vers 01h00, alors que l'infortuné circulait entre la station chablaisienne et la Croix de l'Aiguille. A la suite d'une manœuvre en marche arrière, le véhicule a glissé et a dévalué un talus situé en aval, avant de s'immobiliser contre un arbre, selon un communiqué de la Police cantonale valaisanne, diffusé mardi.

Une voiture finit dans le Rhône: drame en Valais

Malgré les soins prodigués, les secouristes dépêchés sur les lieux n'ont pu que constater le décès du conducteur. Blessée, sa passagère a quant à elle été héliportée à l'hôpital de Sion.

Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. (jzs/ats)

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