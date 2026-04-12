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L'incendie de forêt aux Grisons est sous contrôle

L'incendie de forêt aux Grisons est sous contrôle

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La commune de Brusio, dans le canton des Grisons.Image: KEYSTONE
L'incendie de forêt qui fait rage depuis mardi à Brusio (GR) est actuellement sous contrôle, selon les dernières informations de la police cantonale des Grisons.
12.04.2026, 14:0212.04.2026, 14:02

Le feu de forêt en cours depuis mardi à Brusio (GR) est actuellement sous contrôle. Samedi, les opérations visant à éteindre les foyers résiduels se sont poursuivies, a indiqué dimanche midi Pietro Della Cà, président de la commune de Brusio. Vendredi, les équipes d'intervention recherchaient les derniers foyers de braises. Des hélicoptères ont également été mobilisés.

Selon la police cantonale des Grisons, l'alerte concernant l'incendie de forêt a été reçue mardi à 15 heures. Mercredi, les équipes d'intervention avaient maîtrisé le sinistre. Il n'y avait plus de flammes apparentes. Jeudi, le feu ne se propageait plus.

Un départ pourtant légal

D'après les informations disponibles à ce jour, le feu aurait été allumé légalement pour brûler des déchets forestiers. Mais en raison du temps sec et du vent, le feu serait devenu incontrôlable. L'enquête de la police cantonale des Grisons se poursuit.

Pour ne pas entraver les opérations d'extinction, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) avait ordonné une fermeture exceptionnelle de l'espace aérien jusqu'à jeudi soir dans un premier temps. Cette fermeture a ensuite été prolongée jusqu'à samedi soir. (btr/ats)

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