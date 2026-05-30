De gauche a droite, Kirthana Wickramasingam, Stephanie Tschopp et Lise-Marie Graden, posent avant le Congrès extraordinaire de nomination des candidats au Conseil d'Etat du Parti socialiste fribourgeois, en vue des prochaines élections cantonales le samedi 30 mai 2026. Keystone

Le PS fribourgeois lance trois candidates pour le Conseil d'Etat

Trois femmes porteront les couleurs du Parti socialiste fribourgeois dans la course au Conseil d’État: Lise-Marie Graden, Kirthana Wickramasingam et Stephanie Tschopp.

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Le Parti socialiste fribourgeois (PSF) lance trois candidates dans la course au Conseil d'Etat: la préfète de la Sarine Lise-Marie Graden, la députée et conseillère communale à Bulle Kirthana Wickramasingam et la conseillère communale à Schmitten Stephanie Tschopp.

Le choix des délégués est tombé samedi à Fribourg lors d'un congrès extraordinaire de nomination. Il ne constitue pas une surprise. Il y avait trois candidates pour trois places. Le PSF veut conserver au minimum le siège du conseiller d'Etat Jean-François Steiert, 65 ans, qui ne se représente pas après dix ans au gouvernement.

Au-delà, le parti entend reconquérir le siège perdu en 2021, au profit des Vert-e-s, au moment du départ d'Anne-Claude Demierre. Les trois femmes figureront sur la liste commune de l'alliance de gauche pour les élections cantonales du 8 novembre, avec un éventuel second tour le 29 novembre.

Le trio du PSF sera accompagné de la conseillère d'Etat verte sortante Sylvie Bonvin-Sansonnens et du député du Centre Gauche Vincent Pfister, déjà confirmés par leurs partis. (sda/ats)