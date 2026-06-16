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G7: les réactions sur la gestion de la manif s'accumulent

KEYPIX - No-G7 activists clash with riot police amid tear gas smoke in a demonstration against the G7 summit scheduled to take place June 15-17 in Evian, held in Geneva, Switzerland, Sunday, June 14, ...
La police anti-émeute au milieu d'un nuage de gaz lacrymogène lors de la manifestation contre le G7 à Genève, le dimanche 14 juin 2026.Image: KEYSTONE

«Répression démesurée»: les réactions sur la manif No G7 s'accumulent

Amnesty International dénonce la gestion policière de la manifestation de dimanche. De son côté, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève estime que «le dispositif sécuritaire a rempli son rôle».
16.06.2026, 20:4216.06.2026, 20:42

Les réactions à la manifestation No G7 de dimanche à Genève continuent de se multiplier. Amnesty International dénonce mardi une gestion policière ayant «gravement porté atteinte au droit de manifester», alors que la Chambre de commerce genevoise salue l'efficacité du dispositif.

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Des milliers de personnes pacifiques ont payé «le prix des défaillances policières», soulève l'organisation de défense des droits humains dans son communiqué. Elles ont été «exposées à des mesures de dispersion et à l'usage de la force en raison des actes d'un groupe restreint.»

Amnesty International relève plusieurs manquements concrets: des gaz lacrymogènes utilisés de manière indiscriminée, le manque de communication audible de la part des autorités ou encore des contrôles d'identité et confiscations de masques médicaux en amont de la manifestation. Egalement pointé du doigt, le manque de stratégie effective pour isoler les personnes commettant des actes de violence et pour protéger le reste du cortège.

La nasse mise en place à l'issue de la manifestation – durant laquelle quelque 200 personnes ont été retenues pendant près de dix heures – soulève, elle aussi, «de sérieuses préoccupations». Selon les informations disponibles, l'organisation indique que la mesure «pourrait constituer une privation de liberté arbitraire, voire un traitement dégradant des personnes concernées.»

L'organisation appelle par ailleurs les autorités genevoises à «revoir en profondeur leur stratégie d'encadrement des manifestations.»

Regards divergents

De son côté, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), estime dans son communiqué que «le dispositif sécuritaire a pleinement rempli son rôle», au vu des dégâts limités observés. La coordination entre autorités cantonales, fédérales et forces de sécurité étrangères, notamment françaises et allemandes, aurait selon elle permis de contenir les débordements et de protéger entreprises et population.

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La CCIG exprime aussi sa solidarité envers les entreprises ayant subi des dégradations. Elle met l'accent sur le dispositif voté par le Grand Conseil permettant aux parties lésées de prétendre subsidiairement à un déménagement. Elle ajoute que les enquêtes devront déterminer «les responsabilités de ces casseurs afin de les poursuivre et, le cas échéant, les mettre à contribution pour réparer ces dégâts.»

«Répression complètement démesurée»

De nombreuses autres réactions ont suivi les événements de dimanche. La coalition No G7 a dénoncé «une opération policière inqualifiable» et les collectifs de la grève féministe une «répression complètement démesurée». Le PS s'est, lui, inquiété des conditions dans lesquelles l'opération s'est déroulée et a demandé des comptes.

«A mes yeux, le dispositif de maintien de l’ordre a été proche de la perfection», a, quant à elle, estimé la conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast dans un entretien accordé au Temps. La cheffe du Département des institutions et du numérique (DIN) relève que l'action policière a été «très proportionnée». Interrogée sur la pertinence de la nasse à l'issue de la manifestation, la conseillère d'Etat a jugé qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. (ag/ats)

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source: police genève
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