Voici comment espions et polices suisses décident de vous surveiller

«Renoncer aux armes à feu ne conduirait toutefois pas à une société plus pacifique, mais limiterait considérablement la capacité d'action de la police dans des situations critiques», argumente encore l'organisation.

«Les missions de police peuvent impliquer des situations imprévisibles et potentiellement dangereuses, dans lesquelles une action rapide et déterminée est nécessaire. Sans armes à feu, la sécurité tant de la police que des citoyens serait gravement menacée.»

La FSFP conteste ces arguments et répète:

«Pas plus pacifique»

«Le port de l'arme de service est un élément central du travail de la police et sert en premier lieu à protéger la population ainsi que les policières et les policiers eux-mêmes.»

La Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) se montre clairement défavorable au projet de désarmement des policiers à Lausanne. Le Conseil communal de la capitale vaudoise a récemment accepté un postulat écologiste qui demande qu'à l'avenir la police municipale ne porte plus d'armes à feu lors de certaines missions.

