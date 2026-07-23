Attention à cette arnaque qui usurpe la douane suisse
Les victimes reçoivent un e-mail indiquant que leur colis est retenu parce que des taxes n'auraient pas été réglées. Pour le récupérer, elles sont invitées à payer la somme demandée à l'aide d'une Paysafecard.
Pour rendre leur demande crédible, les fraudeurs renvoient vers le site officiel de Paysafecard. Ils demandent ensuite aux destinataires de transmettre par e-mail le code PIN à 16 chiffres de la carte prépayée. Or, dès que ce code est communiqué, les escrocs peuvent utiliser immédiatement l'argent disponible sur la carte.
Comment éviter l'arnaque du colis des faux douaniers?
Les autorités recommandent d'ignorer ce type d'e-mail et de ne jamais transmettre un code Paysafecard par e-mail ou par SMS. Si vous attendez réellement un colis, contactez directement le transporteur ou le vendeur en utilisant ses coordonnées officielles, et non celles figurant dans le message suspect. Il est également conseillé de ne pas répondre au courriel et de ne pas prendre contact avec les expéditeurs.
Si vous avez communiqué un code Paysafecard ou effectué un paiement, contactez sans attendre votre prestataire de paiement ou votre établissement financier afin de tenter de bloquer la transaction ou l'utilisation du code. (hun)