beau temps23°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Des escrocs usurpent la douane suisse pour une arnaque au colis

Des escrocs usurpent la douane suisse pour une arnaque au colis
Cette nouvelle arnaque au colis se fait passer pour un service douanier.Image: montage watson

Attention à cette arnaque qui usurpe la douane suisse

Une nouvelle campagne de phishing cible les personnes qui attendent un colis. Des escrocs se font passer pour un service des douanes et réclament le paiement de prétendus frais de TVA ou de droits de douane afin de débloquer une livraison.
23.07.2026, 11:5023.07.2026, 12:50

Les victimes reçoivent un e-mail indiquant que leur colis est retenu parce que des taxes n'auraient pas été réglées. Pour le récupérer, elles sont invitées à payer la somme demandée à l'aide d'une Paysafecard.

Un faux service des douanes réclame des frais pour un colis
Voici un exemple du courriel reçu.Image: cybercrimepolice.ch

La police explique:

«Pour donner une apparence officielle à leur demande, les escrocs mentionnent également une prétendue base légale: "Article 135-I du CGI: LOI N°2012-1510 du 03 mai 2017 – art. 68 (V) La validation du solde Paysafecard pour règlement des frais de TVA est valable."»

Pour rendre leur demande crédible, les fraudeurs renvoient vers le site officiel de Paysafecard. Ils demandent ensuite aux destinataires de transmettre par e-mail le code PIN à 16 chiffres de la carte prépayée. Or, dès que ce code est communiqué, les escrocs peuvent utiliser immédiatement l'argent disponible sur la carte.

Les clients de Raiffeisen sont visés par une nouvelle arnaque

Comment éviter l'arnaque du colis des faux douaniers?

Les autorités recommandent d'ignorer ce type d'e-mail et de ne jamais transmettre un code Paysafecard par e-mail ou par SMS. Si vous attendez réellement un colis, contactez directement le transporteur ou le vendeur en utilisant ses coordonnées officielles, et non celles figurant dans le message suspect. Il est également conseillé de ne pas répondre au courriel et de ne pas prendre contact avec les expéditeurs.

Si vous avez communiqué un code Paysafecard ou effectué un paiement, contactez sans attendre votre prestataire de paiement ou votre établissement financier afin de tenter de bloquer la transaction ou l'utilisation du code. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
10
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
1
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Paléo compte sur lui pour se prémunir d&#039;une catastrophe naturelle
Paléo compte sur lui pour se prémunir d'une catastrophe naturelle
de Margaux Habert
Thèmes
24 gâteaux hérisson affreusement moches
1 / 26
24 gâteaux hérisson affreusement moches
partager sur Facebookpartager sur X
Des kangourous envahissent une rue en Australie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'interdiction des maillots de bain longs à Genève suspendue
La Chambre constitutionnelle genevoise a suspendu la modification de loi interdisant les maillots de bain longs, entrée en vigueur en mai. Les opposants souhaitaient notamment «sauver l'été» des familles n'ayant pas la possibilité de partir en voyage.
A Genève, l'interdiction des maillots de bain longs dans les piscines publiques est suspendue. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a octroyé l’effet suspensif demandé par la Coordination pour des baignades inclusives dans le cadre de son recours contre la nouvelle loi.
L’article