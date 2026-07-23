Cette nouvelle arnaque au colis se fait passer pour un service douanier. Image: montage watson

Attention à cette arnaque qui usurpe la douane suisse

Une nouvelle campagne de phishing cible les personnes qui attendent un colis. Des escrocs se font passer pour un service des douanes et réclament le paiement de prétendus frais de TVA ou de droits de douane afin de débloquer une livraison.

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Les victimes reçoivent un e-mail indiquant que leur colis est retenu parce que des taxes n'auraient pas été réglées. Pour le récupérer, elles sont invitées à payer la somme demandée à l'aide d'une Paysafecard.

Voici un exemple du courriel reçu. Image: cybercrimepolice.ch

La police explique:

«Pour donner une apparence officielle à leur demande, les escrocs mentionnent également une prétendue base légale: "Article 135-I du CGI: LOI N°2012-1510 du 03 mai 2017 – art. 68 (V) La validation du solde Paysafecard pour règlement des frais de TVA est valable."»

Pour rendre leur demande crédible, les fraudeurs renvoient vers le site officiel de Paysafecard. Ils demandent ensuite aux destinataires de transmettre par e-mail le code PIN à 16 chiffres de la carte prépayée. Or, dès que ce code est communiqué, les escrocs peuvent utiliser immédiatement l'argent disponible sur la carte.

Comment éviter l'arnaque du colis des faux douaniers?

Les autorités recommandent d'ignorer ce type d'e-mail et de ne jamais transmettre un code Paysafecard par e-mail ou par SMS. Si vous attendez réellement un colis, contactez directement le transporteur ou le vendeur en utilisant ses coordonnées officielles, et non celles figurant dans le message suspect. Il est également conseillé de ne pas répondre au courriel et de ne pas prendre contact avec les expéditeurs.

Si vous avez communiqué un code Paysafecard ou effectué un paiement, contactez sans attendre votre prestataire de paiement ou votre établissement financier afin de tenter de bloquer la transaction ou l'utilisation du code. (hun)