Le feu survenu dans un immeuble à Thusis (GR) le 21 août dernier a fait quatre victimes. Image: Police cantonale des Grisons

Tragique incendie en Suisse: une personne en détention

De nouvelles informations émergent ce lundi en lien avec l'incendie meurtrier survenu le 21 août dernier à Thusis, dans les Grisons.

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La justice grisonne a ordonné la détention préventive à l'encontre d'une personne pour homicides par négligence multiples et blessures par négligence multiples après l'incendie de Thusis (GR). Le feu survenu dans un immeuble le 21 août dernier a fait quatre victimes.

Le tribunal des mesures de contrainte des Grisons a ordonné la détention provisoire le 26 août. Le parquet cantonal a confirmé lundi à Keystone-ATS une information dans ce sens de la radio-télévision de la Suisse italienne (RSI).

Le parquet confirme aussi les informations de la RSI concernant les victimes. Les quatre victimes sont une ressortissante portugaise de 32 ans, deux Roumains âgés respectivement de 35 et 44 ans ainsi qu'un Bulgare de 57 ans. Six locataires ont en outre été blessés.

On ignore encore si l'incendie était d'origine criminelle. «L'enquête vient tout juste de débuter et, compte tenu de sa complexité, elle prendra un certain temps. Il n'est donc pas possible, à ce stade de l'enquête, de fournir des informations sur l'origine de l'incendie», indique le ministère public. (jzs/ats)