bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Tragique incendie à Thusis: une personne en détention

Incendie à Thusis
Le feu survenu dans un immeuble à Thusis (GR) le 21 août dernier a fait quatre victimes.Image: Police cantonale des Grisons

Tragique incendie en Suisse: une personne en détention

De nouvelles informations émergent ce lundi en lien avec l'incendie meurtrier survenu le 21 août dernier à Thusis, dans les Grisons.
31.08.2026, 09:5331.08.2026, 09:53

La justice grisonne a ordonné la détention préventive à l'encontre d'une personne pour homicides par négligence multiples et blessures par négligence multiples après l'incendie de Thusis (GR). Le feu survenu dans un immeuble le 21 août dernier a fait quatre victimes.

Le tribunal des mesures de contrainte des Grisons a ordonné la détention provisoire le 26 août. Le parquet cantonal a confirmé lundi à Keystone-ATS une information dans ce sens de la radio-télévision de la Suisse italienne (RSI).

L’incendie de Thusis fait quatre morts parmi les disparus
L’incendie de Thusis fait quatre morts parmi les disparus

Le parquet confirme aussi les informations de la RSI concernant les victimes. Les quatre victimes sont une ressortissante portugaise de 32 ans, deux Roumains âgés respectivement de 35 et 44 ans ainsi qu'un Bulgare de 57 ans. Six locataires ont en outre été blessés.

On ignore encore si l'incendie était d'origine criminelle. «L'enquête vient tout juste de débuter et, compte tenu de sa complexité, elle prendra un certain temps. Il n'est donc pas possible, à ce stade de l'enquête, de fournir des informations sur l'origine de l'incendie», indique le ministère public. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
2
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Violent incendie et explosion à Schaffhouse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Les balles ont frôlé ma femme»: de nouveaux tirs révélés à Aarau
Après la fusillade mortelle d’Aarau, des tirs ont également retenti près d’une aire des gens du voyage suisses. Un occupant raconte avoir échappé aux balles.
Une Italienne de 22 ans a été tuée et cinq personnes blessées dans une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche lors d’un concert à Aarau. Une vaste chasse à l’homme est en cours depuis dimanche et le ou les auteurs des faits restent toujours inconnus. Ce lundi, nous apprenons que d'autres personnes ont essuyé des tirs. Il s'agit de gens du voyage de nationalité suisse installés près des lieux de la fête. Nous les avons rencontrés.
L’article