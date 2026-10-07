Des halles de la Foire du Valais ont dû être évacuées (image d'archives). Image: Foire du Valais

Evacuation en cours à la Foire du Valais

La police valaisanne annonce l'évacuation de plusieurs halles de l'événement à Martigny (VS). Une valise suspecte est en cause.

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Plusieurs halles de la Foire du Valais ont dû être évacuées ce mercredi vers 11h00 à Martigny. Il s'agit des halles 21, 22 et 23, rapporte la police valaisanne sur X

🚨 Foire du Valais – Évacuation du CERM 2 Pour des raisons de sécurité, le CERM 2, comprenant les halles 21, 22 et 23, est actuellement en cours d’évacuation. ➡️ Merci de suivre les consignes du personnel sur place. ℹ️ Des informations suivront. — Police Valais (@PoliceValais) October 7, 2026

Contacté par Rhône FM, le président de la Foire indique qu'il s'agit d'une «évacuation préventive» menée en raison d'une «valise abandonnée suspecte».

La police donnera davantage d'informations ultérieurement.(jzs)

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