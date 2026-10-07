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Evacuation en cours à la Foire du Valais

La Foire du Valais en 2025
Des halles de la Foire du Valais ont dû être évacuées (image d'archives).Image: Foire du Valais

Evacuation en cours à la Foire du Valais

La police valaisanne annonce l'évacuation de plusieurs halles de l'événement à Martigny (VS). Une valise suspecte est en cause.
07.10.2026, 11:3407.10.2026, 11:52

Plusieurs halles de la Foire du Valais ont dû être évacuées ce mercredi vers 11h00 à Martigny. Il s'agit des halles 21, 22 et 23, rapporte la police valaisanne sur X

Contacté par Rhône FM, le président de la Foire indique qu'il s'agit d'une «évacuation préventive» menée en raison d'une «valise abandonnée suspecte».

La police donnera davantage d'informations ultérieurement.(jzs)

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