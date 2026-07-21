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Cadavre sans tête retrouvé à Soleure: Le mystère est résolu

Un vehicule circule a cote d&#039;un camp de colza le mardi 22 avril 2025 a Essert-Pittet dans le canton de Vaud. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Le mystère du corps sans tête dans un champ de colza a été percé (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Corps sans tête retrouvé en Suisse: voici ce qui est arrivé à cette femme

Un corps de femme mutilé, sans tête, qu'il ne fut pas possible d'identifier dans l'immédiat: le cadavre découvert début juillet dans un champ soleurois intriguait et glaçait le sang. Une énigme désormais résolue: voici ce qu'il en est.
21.07.2026, 16:4721.07.2026, 16:47

C'est une découverte plus que macabre qu'a faite un agriculteur le 11 juillet dernier, dans un champ de colza à Büren, dans le canton de Soleure. Un cadavre, auquel il manquait plusieurs membres, ainsi que la tête.

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Dans la foulée, et certainement pour prévenir un élan de panique, les autorités avaient rapidement communiqué sur les causes du décès, qui n'auraient pas relevé d'un homicide.

L'affaire a, quoi qu'il en soit, engendré toutes sortes de spéculations: comment cette personne s'était-elle retrouvée dans ce champ? Pourquoi était-elle démembrée?

C'est un mystère désormais résolu. Selon le Ministère public du canton, il s'agit du corps d'une femme de 71 ans, qui souffrait de problèmes de santé et qui était portée disparue depuis plusieurs semaines.

Quant aux membres manquants, les examens menés depuis la découverte du corps ont établi qu'ils s'expliquaient par la prédation animale.

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Aucun indice ne permettant de soupçonner l'intervention d'un tiers, l'enquête est donc désormais classée. (aargauerzeitung)

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