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Deux carambolages sur l’A16 font onze blessés dans le Jura bernois

Deux carambolages sur l’A16 font onze blessés dans le Jura bernois

Deux collisions en chaîne survenues quasi simultanément vendredi soir près de La Heutte (BE) ont fait onze blessés, dont deux grièvement.
15.08.2026, 14:0515.08.2026, 14:05
D&#039;importants travaux sur la Transjurane (A16) vont impacter le trafic pendulaire du Jura bernois en direction de Bienne d�s la fin mai et pour une ann�e (photo pr�texte).
L’A16 a été fermée durant plusieurs heures et d’importants moyens de secours ont été mobilisés.Keystone

Vendredi soir, onze personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans deux carambolages sur l'autoroute A16 près de La Heutte (BE). L'axe a été fermé durant plusieurs heures, a indiqué samedi la police cantonale bernoise.

Les deux accidents se sont produits quasi simultanément vers 17h30, l'un dans le tunnel de La Heutte et l'autre peu après la sortie, en direction de Sonceboz. Au total, six voitures ont été impliquées dans ces deux collisions en chaîne.

Le premier accident, survenu après la sortie du tunnel, a impliqué trois voitures qui se suivaient. Le véhicule le plus à l'arrière a percuté celui du milieu, qui a lui-même été projeté contre la voiture de tête. Quatre personnes ont été blessées dans cette collision et transportées à l'hôpital ou se rendront chez un médecin.

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Le second accident, plus grave, s'est également produit entre trois véhicules qui circulaient dans le tunnel. Une voiture a percuté celle qui la précédait, la projetant sur le premier véhicule de la file. Sept personnes ont été blessées. Un homme et un mineur, grièvement touchés, ont dû être désincarcérés. Le jeune blessé a été héliporté à l'hôpital par la Rega.

Autoroute fermée

Des tiers présents sur les lieux ont prodigué les premiers secours aux victimes. L'autoroute A16 a été entièrement fermée entre La Heutte-Péry et Sonceboz jusque tard dans la nuit pour permettre les opérations de secours et de dégagement. Une déviation a été mise en place, mais la fermeture a provoqué d'importants ralentissements depuis Bienne.

Un important dispositif de secours a été mobilisé, comprenant cinq équipes d'ambulanciers, un hélicoptère de la Rega, les pompiers professionnels de Bienne et ceux de La Suze. La police cantonale bernoise a ouvert des enquêtes pour déterminer les causes exactes des accidents et établir s'il existe un lien entre eux. (dal/ats)

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