Saisie de marijuana et de cocaïne en ville de Berne

Deux hommes et une femme sont placés en détention préventive, ont annoncé police et ministère public.

Plus de «Suisse»

Lors d'une opération ciblée contre le trafic de drogue, la Police cantonale bernoise a saisi récemment plus de 2,5 kilos de marijuana et 140 grammes de cocaïne à Berne. Deux hommes et une femme sont placés en détention préventive, ont annoncé police et ministère public.

Dans le cadre de plusieurs perquisitions, toujours dans la capitale fédérale, les forces de l'ordre ont également saisi une arme, des biens présumés volés ainsi qu'une importante somme d'argent liquide, précise le communiqué publié vendredi. Une partie des stupéfiants avait déjà été interceptée lors d'un contrôle douanier.

Plusieurs personnes ont été interpellées dans le cadre de l'opération. Trois d’entre elles, un Suisse et deux individus venant d’Erythrée, se trouvent en détention préventive. La police a relâché deux autres personnes arrêtées après interrogatoire. L’enquête est menée sous la direction du Ministère public Berne-Mittelland. (sda/ats)