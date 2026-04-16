Un crime violent fait deux morts dans un appartement en Suisse
Un drame est survenu jeudi à Urnäsch, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Deux morts et deux blessés sont à déplorer.
Un crime violent a fait deux morts et deux blessés, jeudi matin à Urnäsch (AR). Les circonstances et les causes de ces actes sont encore peu claires. Une enquête est en cours.
La police d'Appenzell Rhodes-Extérieures a été alertée vers 08h que des personnes blessées se trouvaient dans un appartement à Urnäsch. Les forces d'intervention s'y sont rendues immédiatement.
Malgré les premiers soins apportés sur place, deux personnes sont décédées sur place. Deux autres, dont l'auteur présumé du crime, ont été hospitalisées. La gravité de leurs blessures est encore inconnue.
Le Ministère public des Rhodes-Extérieures dirige l'enquête. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner