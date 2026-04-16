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Suisse: un crime violent fait deux morts à Urnäsch

[Editor&#039;s note: gestellte Szene] Ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit Blaulicht, aufgenommen am Donnerstag, 18. November 2021, in Teufen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzell ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Un crime violent fait deux morts dans un appartement en Suisse

Un drame est survenu jeudi à Urnäsch, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Deux morts et deux blessés sont à déplorer.
16.04.2026, 13:4316.04.2026, 13:43

Un crime violent a fait deux morts et deux blessés, jeudi matin à Urnäsch (AR). Les circonstances et les causes de ces actes sont encore peu claires. Une enquête est en cours.

La police d'Appenzell Rhodes-Extérieures a été alertée vers 08h que des personnes blessées se trouvaient dans un appartement à Urnäsch. Les forces d'intervention s'y sont rendues immédiatement.

Voici les chiffres de la criminalité en Suisse en 2025

Malgré les premiers soins apportés sur place, deux personnes sont décédées sur place. Deux autres, dont l'auteur présumé du crime, ont été hospitalisées. La gravité de leurs blessures est encore inconnue.

Le Ministère public des Rhodes-Extérieures dirige l'enquête. (jzs/ats)

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