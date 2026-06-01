La foudre frappe régulièrement en Suisse, avec des risques réels. Image: montage watson

Voici le risque d'être foudroyé en Suisse

Etre foudroyé est certes rare, mais c'est néanmoins un risque concret. Voici comment se protéger.

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Le risque d'être victime d'un coup de foudre augmente avec l'arrivée des beaux jours. Mais il n'est pas toujours fatal, loin s'en faut: à peine plus de deux décès par an en Suisse en moyenne. Et il existe des moyens de le réduire.

Tout le monde sait que les orages sont dangereux. Encore faut-il réagir correctement en cas de danger.

Le risque d'être frappé par la foudre en Suisse

Il n'existe pas de chiffres précis à ce sujet pour la Suisse. Aux Etats-Unis, selon le service météorologique national, la probabilité est inférieure à un sur un million.

Selon une analyse de l'Institut de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), les coups de foudre ont fait 164 victimes dans toute la Suisse entre 1946 et 2015. Cela correspond à 2,3 décès dus à la foudre par an.

La probabilité de mourir d'un coup de foudre a toutefois fortement diminué durant ces 70 dernières années. Au cours de la première moitié de la période étudiée, on a enregistré quatre fois plus de décès dus à la foudre que durant la seconde moitié.

Et ces dernières années, si on a régulièrement signalé une poignée de personnes touchées par la foudre en Suisse, la plupart ont survécu.

Où le danger de la foudre est le plus grand en Suisse

Selon les statistiques du WSL, c'est dans le canton de Berne que l'on a dénombré le plus grand nombre de décès dus à la foudre (21), suivi du canton du Valais (17). Mais si on se réfère à la densité montrée par les statistiques 2024 du Service d'information sur la foudre (Blids), c'est en Appenzell Rhodes-Intérieures que le danger est le plus grand, avec plus de deux coups de foudre par kilomètre carré et par an.

Comment se protéger de la foudre

Si l'on se trouve pris dans un orage, il faut éviter autant que possible les hauteurs, les espaces ouverts et les plans d'eau. Il faut se tenir à au moins trois mètres des pylônes, des antennes, des structures métalliques, des bâtiments et des arbres en forêt. Il faut également se tenir à l'écart des arbres isolés, des groupes d'arbres ou des lisières de forêt.

Selon l'Office fédéral de la prévention des accidents (Ofap), le mieux est de se mettre à l'abri dans un bâtiment, dans des grottes, sous des corniches rocheuses ou au pied de parois rocheuses. Si l'on se trouve à l'extérieur, l'Ofap recommande de s'accroupir, les pieds joints.

La foudre touche les chênes et pas les hêtres, légende?

Oui. La foudre se moque bien de l'espèce d'arbre. Pour atteindre le sol, elle choisit toujours le point le plus exposé ou le plus élevé des environs; cela peut tout aussi bien être un hêtre qu'un chêne.

On suppose que ce mythe est né du fait que les impacts de foudre sur les chênes laissent souvent des éclats de bois spectaculaires et visibles en raison de leur écorce rugueuse. Sur les hêtres, l'eau de pluie s'écoule de manière plus uniforme en raison de l'écorce lisse, ce qui fait que la foudre glisse souvent le long de la pellicule humide à l'extérieur et cause moins de dégâts visibles.

Peut-on vraiment estimer la distance d'un éclair au son?

Oui, cela fonctionne effectivement, du moins approximativement. La foudre et le tonnerre se produisent simultanément dans les nuages d'orage. Cependant, la lumière de l'éclair se propage beaucoup plus rapidement que le son du tonnerre. Si l'on compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre et que l'on divise ce nombre par trois, on obtient approximativement la distance de l'orage en kilomètres. (ats/hun)