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Il file à 172 km/h et viole 21 fois la ligne de sécurité

Il file à 172 km/h et viole 21 fois la ligne de sécurité

Un chauffard de 72 ans a franchi la double ligne de sécurité à 21 reprises pour dépasser illégalement des véhicules, à travers le tunnel du Gothard.
09.07.2026, 16:0109.07.2026, 16:01

Un automobiliste allemand âgé de 22 ans s'est fait l'auteur d'un délit de chauffard mercredi à l'aube en filant à 172 km/h à travers le tunnel bidirectionnel du Gothard. Il a franchi la double ligne de sécurité à 21 reprises pour dépasser illégalement des véhicules.

Avant son entrée dans le tunnel à Göschenen (UR), peu avant 05h00, le jeune conducteur avait déjà attiré l'attention de la police en dépassant une voiture irrégulièrement par la droite sur une partie de la chaussée interdite au trafic. L'auto immatriculée en Allemagne a parcouru ensuite les 17 km du tunnel en six minutes, à une vitesse moyenne de 171,8 km/h au lieu des 80 km/h autorisés, indique la police uranaise jeudi.

Après sa sortie du tunnel, la police tessinoise a pu intercepter la voiture folle. Elle a remis son conducteur à la police uranaise. Le jeune homme a été dénoncé à la justice pour son délit de chauffard. Il a dû s'acquitter d'une caution de plusieurs milliers de francs et se soumettre à un test de détection de drogue qui s'est révélé positif. (sda/ats)

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