Arnaque au président: une entreprise valaisanne perd 300 000 francs

Des escrocs sont parvenus à dérober 300 000 francs à une entreprise en se faisant passer pour un dirigeant de la société ordonnant le paiement de la somme. C'est ce que l'on appelle «l'arnaque au président».

Plus de «Suisse»

Ce n'est pas la première fois que la police met en garde contre cette escroquerie. D'autres cas ont notamment été recensés en 2022 et 2023. «En comparaison d'autres arnaques, celle-ci est plus rare, mais les sommes volées sont bien plus importantes», explique mercredi à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale, soulignant que «des entreprises en tout genre peuvent être touchées».

Les escrocs glanent les informations nécessaires sur les sites internet des firmes et sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Ils savent ainsi exactement pour qui se faire passer et qui contacter. Dans ce cadre, le personnel des services financiers est particulièrement ciblé, puisque «de par leur fonction, ils sont à même de procéder aux transferts d'argent», détaille le communiqué de la police.

Trop tard pour récupérer l'argent

Les fraudeurs contactent alors cette personne, par courriel ou téléphone, en se faisant passer pour un patron de l'entreprise. Ils lui demandent de procéder au transfert d'une importante somme d'argent, prétextant par exemple le rachat confidentiel d'une entreprise ou l'établissement d'un nouveau compte bancaire. Ils insistent pour que le versement reste secret et soit effectué le plus vite possible.

La police recommande à tout un chacun de vérifier instamment oralement auprès du dirigeant si la demande de transaction émane réellement de lui et de se méfier immédiatement si celle-ci est qualifiée de secrète.

«Une fois le versement effectué, il est en général impossible de récupérer l'argent, ventilé immédiatement sur d'autres comptes» La police valaisanne

«Plusieurs enquêtes sont déjà en cours», souligne le porte-parole. (ats)