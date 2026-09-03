Image: Keystone / dr, montage watson

Voici ce qui est «inhabituel» chez l'auteur de la fusillade d'Aarau

Un spécialiste suisse des tueries de masse analyse pour watson le profil du tireur d’Aarau. Trois éléments lui paraissent inhabituels à ce stade.

Linda Leuenberger Suivez-moi

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Pourquoi cet homme de 43 ans a-t-il soudainement ouvert le feu sur des inconnus à Aarau? Alors que son mobile reste mystérieux, le spécialiste des tueries de masse Jérôme Endrass analyse son profil. Trois éléments retiennent particulièrement son attention.

Vous êtes une référence dans la recherche sur les tueries de masse et vous réalisez aussi régulièrement des expertises psychiatriques. Quelles seraient les premières questions que vous poseriez à l'auteur de la fusillade d'Aarau?

Jérôme Endrass: Comment cet homme a-t-il grandi? Etait-il malade par le passé ou au moment des faits? Que s'est-il passé dans les jours et les semaines précédant l'acte? S'est-il inspiré d'autres auteurs de tueries de masse? Qu'en est-il de son entourage social? Travaille-t-il et, si oui, comment se comporte-t-il sur son lieu de travail? Nous essayons d'adopter une perspective à 360 degrés et de nous faire une idée de la personnalité de l'auteur.

«Il s'agit toujours de comprendre le contexte et le mobile de l'acte»

On ignore pour l'instant beaucoup du mobile et de la vie de cet homme. Il s'est toutefois rendu de lui-même à la police. Cela signifie-t-il quelque chose?

Le comportement après l'acte nous intéresse évidemment beaucoup. Certains auteurs diffusent leur acte en direct et s'en vantent, d'autres cherchent à se faire abattre par la police. Nous en tirons des conclusions sur le fonctionnement de la personne. Mais, dans ce cas précis, il est actuellement difficile de dire quelle est la pertinence du fait que l'auteur se soit rendu de lui-même.

Pourquoi?

Il faudrait que nous connaissions mieux les circonstances: l'a-t-il fait parce qu'il savait que la police était sur ses talons? L'avait-il planifié ainsi depuis le début? Ou était-il pris de remords?



Quels sont alors les faits pertinents selon vous?

Je trouve trois éléments remarquables. Premièrement, rien n'indique actuellement qu'il souffrait d'une maladie psychique grave. Deuxièmement, il n'a pas de casier judiciaire. Troisièmement, rien ne permet de penser qu'il s'agirait d'un extrémiste.

«C'est plutôt inhabituel. Ces trois points jouent souvent un rôle dans des actes similaires»

Un instant. Il existe pourtant des indices selon lesquels il n'allait pas bien. Il l'a dit lui-même à la police.

Oui, mais on n'en sait pas plus. Qu'il présente une personnalité singulière et qu'il n'aille pas bien, c'est évident. Sinon, il n'aurait pas agi ainsi.

«La question est toutefois de savoir s'il souffre d'un trouble psychique classique qui devrait être traité en clinique, comme une schizophrénie, un trouble bipolaire ou une addiction»

Cela ne semble pas être au premier plan actuellement.

Jérôme Endrass, psychologue et expert forensique suisse Jérôme Endrass est professeur de psychologie forensique à l'Université de Constance. Il est aussi responsable de la recherche au sein de l'exécution des peines du canton de Zurich. Il est notamment connu pour ses travaux sur l'évaluation du risque chez les auteurs de violence. Image: dr

Existe-t-il un schéma comportemental commun aux auteurs de tueries de masse?

Non. Quand on examine les attentats, on constate rapidement qu'ils sont tous complètement individuels. Nous avons par exemple étudié des tueries dans des écoles et sommes arrivés à la conclusion que chaque auteur présentait, à sa manière, une personnalité extrêmement singulière. Il n'existe en revanche aucun facteur de risque commun.

Aucun du tout?

L'un a peut-être une affinité pour les armes et un penchant pour le sadisme. Un autre est paranoïaque, un autre encore est extrémiste et agressif, et un autre s'en prend à autrui pour un motif en réalité suicidaire. Certains agissent seuls, d'autres à plusieurs. Je sais que la réponse est insatisfaisante. Mais non, il n'y a pas de schéma.

C'est avec des armes de ce type que le tireur d'Aarau a tué une jeune femme et blessé cinq personnes. Image: Jasmin Marte

Les auteurs de tueries de masse sont en général des hommes. Ne serait-ce pas là un point commun?

Les hommes sont toujours surreprésentés dans la criminalité violente. Mais il existe aussi des auteures de tueries de masse, notamment dans le contexte scolaire.

S'il n'existe pas de schéma, il est presque impossible de prévenir de tels actes.

Nous ne sommes pas totalement démunis. Nous avons développé, pour les polices suisses, l'outil d'aide à l'évaluation en ligne «Octagon». Il permet d'évaluer le risque que représente une personne.

«La gestion des menaces s'est par ailleurs développée de manière exemplaire en Suisse»

Sous la direction des polices cantonales, les autorités collaborent efficacement. Mais, bien sûr, cela reste difficile. Sachant que dans les médias, on n'apprend que l'existence des cas qu'on n'a pas pu empêcher. On n'entend jamais parler des menaces déjouées.

L'accusé aurait apparemment choisi le lieu, à Aarau, par pur hasard. Quel rôle joue le fait qu'il ait agi de manière ciblée ou spontanée?

Un rôle énorme. Il existe en effet des auteurs d'attentats qui, peu avant de passer à l'acte, ne savent pas encore s'ils vont le commettre. D'autres se préparent et portent leurs plans en eux pendant des années.

Maria S., victime de la fusillade d'Aarau Image: DR

Comment amène-t-on un accusé à parler?

Une expertise complète nécessite plusieurs entretiens. Et il faut de la confiance. Une situation d'expertise n'est ni un interrogatoire, ni une séance de thérapie. Nous demandons ouvertement ce qui s'est passé. Avec bienveillance, d'égal à égal. La plupart des accusés se prêtent au jeu.

«On ne comprendra peut-être jamais totalement ce qui a poussé le tireur d'Aarau à circuler en voiture avec des armes chargées, à perdre toute retenue et à tirer sur des passants»

(trad. ysc)