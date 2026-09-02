assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Fusillade d'Aarau: la lettre poignante de la mère de la victime

KEYPIX - Flowers and candles, along with a note reading ÒStay strong, everyone,Ó were laid in front of the entrance to the Schachen horse racing track, the site of a rave party, following a deadly sho ...
La fusillade d'Aarau a fait un mort et cinq blessés le week-end dernier.Image: KEYSTONE

«Je te demande pardon»: les mots déchirants de la mère de Maria

Elle a entrepris l’épreuve la plus difficile de sa vie en se rendant en Suisse pour identifier le corps sans vie de sa fille. La mère de Maria S., tuée dans la fusillade d'Aarau, lui rend hommage.
02.09.2026, 09:1702.09.2026, 09:17
Kari Kälin

Il y a eu cet appel vidéo samedi après-midi. Maria S. racontait à sa mère, restée en Italie, qu’elle s’était fait des amis en Suisse. De bons amis, avec de vraies valeurs. Elle lui avait aussi dit qu’elle se rendrait le soir à une rave à Aarau.

Les médias italiens ont relayé cette dernière conversation entre la mère et sa fille de 22 ans. Dimanche, à 2h30 du matin, alors que la fête était déjà terminée, la police a été informée que des coups de feu avaient été tirés.

Maria S., victime de la fusillade d&#039;Aarau
Maria S., victime de la fusillade d'AarauImage: DR

La police a interpellé l’auteur présumé un peu plus de 22 heures plus tard. Il a mortellement blessé Maria S. Quatre hommes et une femme âgés de 24 à 31 ans ont été touchés également. La police a annoncé une conférence de presse ce mercredi afin de fournir des informations sur le déroulement de cet acte inconcevable.

Soutien du consulat italien

Sa mère est depuis plongée dans un profond deuil, nous explique son avocate Antonella Crudeli. Mardi, elle a sans doute entrepris le voyage le plus difficile de sa vie. Elle s’est rendue en Suisse pour identifier sa fille décédée.

Son autre fille, qui vit en Italie, et son fils, domicilié en France, l’accompagnaient. Le consulat italien à Bâle a apporté un soutien logistique à la famille endeuillée. Il s’agissait notamment d’organiser le rapatriement du corps vers Sant’Angelo, la ville d’origine de Maria S. dans la province de Pescara, et de régler d’autres formalités.

Ce que l'on sait de la victime de la fusillade d'Aarau
Ce que l'on sait de la victime de la fusillade d'Aarau

En début d’après-midi, la mère a confirmé à l’hôpital que la victime de la rave d’Aarau était bien sa fille. «Tu étais belle. Froide, mais incroyablement belle, exactement comme je t’ai toujours vue.» C’est ce qu’elle écrit dans une lettre d’adieu adressée à son enfant après l’identification.

Un nouveau départ en Suisse

Nous avons pu consulter cette lettre. Elle commence par ces mots:

«Je t’écris ces mots le cœur en morceaux, un cœur brisé à jamais depuis que le sol s’est dérobé sous mes pieds»

La mère décrit les beaux échanges qu’elle avait partagés avec sa fille ces derniers jours. «J’ai encore devant les yeux tes messages, les photos que tu m’as envoyées, le son de ta voix et ton sourire radieux pendant nos appels vidéo.»

Il a échappé à la mort
Il a échappé à la mort

Maria S. avait confié à sa mère qu’elle était désormais heureuse et qu’elle avait l’impression de renaître. Elle écrit:

«Tu rayonnais de joie, tu étais un volcan débordant de vie»

Maria S. avait effectivement pris un nouveau départ dans le canton d’Argovie, où elle vivait depuis peu. Elle avait commencé à travailler dans la restauration et continuait à s’adonner à sa passion pour la musique.

La mère présente ses excuses

Dans ses mots d’adieu, la mère poursuit en expliquant que ce nouveau bonheur avait aussi fait naître en elle un sentiment d’alarme. «Est-il vraiment possible qu’après tant de souffrances, Maria ait enfin trouvé son havre de paix?» La mère affirme avoir eu, d’une certaine manière, un pressentiment.

Les parents de Maria S. s’étaient séparés. Selon les médias italiens, la jeune femme n’avait, de manière générale, pas eu une vie facile. Sa mère dit regretter de ne pas lui avoir montré toute la joie qu’elle ressentait pour elle, car elle s’était montrée réservée.

«Elle criait encore»: il était à côté de la victime lors de la fusillade
«Elle criait encore»: il était à côté de la victime lors de la fusillade

Et d’ajouter: «Tu avais raison, et aujourd’hui, les larmes aux yeux, je te demande pardon. Une mère devrait simplement se réjouir, danser et faire la fête lorsqu’elle voit sa fille retrouver sa joie de vivre.»

La mère demande à sa fille d’accepter ses excuses. Elle espère que Maria S., où qu’elle soit, puisse ressentir son amour.

La lettre se termine par ces mots:

«Je te porte en moi, à chaque battement de mon cœur. Ta beauté restera à jamais gravée dans ma mémoire. Ta maman»
L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
2
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
«Les balles ont frôlé ma femme»: de nouveaux tirs révélés à Aarau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Un colosse high-tech de 22 000 tonnes d'acier émerge en Suisse
En Argovie, l'entreprise FlexBase construit un immense centre technologique de pointe. Le chantier avance rapidement, et le groupe affirme avoir l'intention de limiter les investissements internationaux.
Un géant de la haute technologie se développe actuellement en Suisse alémanique. Avec le centre technologique de Laufenburg (TZL), en Argovie, FlexBase veut réaliser le plus grand système de stockage par batterie à flux redox au monde, doté en sus d'un immense centre de calcul dédié à l'intelligence artificielle.
L’article