Une série de vols et agressions ébranle le Venoge Festival

Plusieurs personnes ont été «gazées» et victimes «de vol de collier» durant la soirée hip-hop du mercredi. Un phénomène «connu depuis plusieurs mois» par la police vaudoise.

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Le Venoge Festival, à Penthaz (VD), a été la cible d’une série de vols à l’arraché mercredi soir, selon une information de 20 Minutes. Il semble même que la technique des agresseurs soit particulièrement au point. En plein concert, les individus surgissent par-derrière, arrache le bijou du cou de leur victime «et la gazent avec un spray au poivre si elle réagit, puis s'évaporent», lit-on notamment.

Nos confrères ont récolté plusieurs témoignages de festivaliers à ce sujet.

«L'un de mes amis dansait. Quelqu'un est venu par-derrière et lui a arraché sa chaînette en or, sans le blesser. Il n'a pas vu qui c'était. Plus tard, lors du concert de Josman, on chantait et on s'est fait gazer. On est partis en courant» Une jeune fille de 16 ans.

Toujours selon 20 Minutes, la police cantonale vaudoise confirme avoir reçu «une dizaine de plaintes pour des vols de colliers à l'arraché», explique un inspecteur chargé de prévention et «spécialement détaché au Venoge Festival durant l'événement». Un procédé connu des forces de l’ordre «depuis plusieurs mois».

Si quelques suspects ont été interpellés, «aucun butin n’a été retrouvé». Enfin, la police donne un conseil général aux gens qui se rendent dans un festival: «Il faut éviter de venir avec des bijoux en or ou en argent ou des montres de luxe».