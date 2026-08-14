beau temps36°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Une série de vols et agressions ébranle le Venoge Festival

Une série de vols et agressions ébranle le Venoge Festival

Plusieurs personnes ont été «gazées» et victimes «de vol de collier» durant la soirée hip-hop du mercredi. Un phénomène «connu depuis plusieurs mois» par la police vaudoise.
14.08.2026, 16:5314.08.2026, 16:53

Le Venoge Festival, à Penthaz (VD), a été la cible d’une série de vols à l’arraché mercredi soir, selon une information de 20 Minutes. Il semble même que la technique des agresseurs soit particulièrement au point. En plein concert, les individus surgissent par-derrière, arrache le bijou du cou de leur victime «et la gazent avec un spray au poivre si elle réagit, puis s'évaporent», lit-on notamment.

Nos confrères ont récolté plusieurs témoignages de festivaliers à ce sujet.

«L'un de mes amis dansait. Quelqu'un est venu par-derrière et lui a arraché sa chaînette en or, sans le blesser. Il n'a pas vu qui c'était. Plus tard, lors du concert de Josman, on chantait et on s'est fait gazer. On est partis en courant»
Une jeune fille de 16 ans.
On n'a plus 15 ans et le Venoge Festival enfonce le clou

Toujours selon 20 Minutes, la police cantonale vaudoise confirme avoir reçu «une dizaine de plaintes pour des vols de colliers à l'arraché», explique un inspecteur chargé de prévention et «spécialement détaché au Venoge Festival durant l'événement». Un procédé connu des forces de l’ordre «depuis plusieurs mois».

Si quelques suspects ont été interpellés, «aucun butin n’a été retrouvé». Enfin, la police donne un conseil général aux gens qui se rendent dans un festival: «Il faut éviter de venir avec des bijoux en or ou en argent ou des montres de luxe».

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Cette soirée du Venoge Festival nous a rappelé qu’on n’a plus 15 ans
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Lausanne perd deux piliers d’un vaste projet gastronomique
Un ancien chef étoilé vert du Guide Michelin et une célèbre serial-entrepreneuse vaudoise ont quitté l’ambitieux projet des futures halles gastronomiques de Beaulieu, à peine quelques mois après l'inauguration de sa première étape. Que s’est-il passé?
Il y a sept mois, Beaulieu inaugurait, en grande pompe, la première étape d’une nouvelle et importante aventure culinaire. Une ambtion en trois temps: un gigantesque food-court pluridisciplinaire de 1800 m² réunissant une dizaine de restaurants dans des halles toujours en construction, mais aussi un restaurant gastronomique à l’étage et une brasserie en guise de carte de visite.
L’article