Genève: Un homme se noie dans le Rhône après une bagarre

Le malheureux est tombé dans le fleuve après une bagarre près du bâtiment des Forces motrices.

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Un homme est mort noyé vendredi soir après être tombé dans le Rhône à Genève. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout est parti d'une bagarre près du Bâtiment des Forces motrices, dans le quartier de la Coulouvrenière. Son corps a été retrouvé samedi matin.

La police a été alertée vers 22h40 qu'un homme avait chuté dans le fleuve, a indiqué samedi Alexandre Brahier, porte-parole, confirmant une information de la Tribune de Genève.

Plusieurs patrouilles, la brigade de la navigation, le Service d'incendie et de secours ainsi qu'un hélicoptère de la REGA sont rapidement intervenus pour tenter de le sauver, en vain. (ats)