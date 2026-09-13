Chute mortelle d'un septuagénaire en randonnée à Bettenwald (AR)
Un randonneur de 73 ans est décédé samedi dans le canton d'Appenzell-Rhodes-Extérieures après une chute qui s'est avérée mortelle.
Un randonneur âgé de 73 ans a été retrouvé mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir dévalé pour des raisons inconnues une pente dans la région de Bettenwald (AR), subissant des blessures mortelles. Il était parti seul samedi, à pied et muni d'un équipement de randonnée pour une balade entre le Kronberg et Urnäsch (AR).
Peu après minuit dimanche matin, la police cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures a été informée qu’un homme de 73 ans n’était pas rentré chez lui comme prévu après une randonnée. Des opérations de recherche de grande envergure ont alors été lancées, a indiqué la police. Grâce à l'intervention de la garde aérienne de sauvetage, l'homme a été retrouvé, mais il n'a pu être récupéré que sans vie. (btr/ats)
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