Chute mortelle d'un septuagénaire en randonnée à Bettenwald (AR)

La police cantonale d'Appenzell-Rhodes-Extérieures a dû intervenir pour retrouver le corps d'un randonneur disparu (photo prétexte). Image: Keystone

Un randonneur de 73 ans est décédé samedi dans le canton d'Appenzell-Rhodes-Extérieures après une chute qui s'est avérée mortelle.

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Un randonneur âgé de 73 ans a été retrouvé mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir dévalé pour des raisons inconnues une pente dans la région de Bettenwald (AR), subissant des blessures mortelles. Il était parti seul samedi, à pied et muni d'un équipement de randonnée pour une balade entre le Kronberg et Urnäsch (AR).

Peu après minuit dimanche matin, la police cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures a été informée qu’un homme de 73 ans n’était pas rentré chez lui comme prévu après une randonnée. Des opérations de recherche de grande envergure ont alors été lancées, a indiqué la police. Grâce à l'intervention de la garde aérienne de sauvetage, l'homme a été retrouvé, mais il n'a pu être récupéré que sans vie. (btr/ats)