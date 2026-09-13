Les étudiants de maturité spécialisée pédagogique entameront désormais leur formation par un stage pratique de six semaines dans des classes de l'école enfantine. T Keystone

Fribourg fait entrer les futurs enseignants à l’école enfantine

Dès la rentrée, 156 étudiants en maturité spécialisée pédagogique ont commencé leur formation par six semaines de stage dans des classes de 1H et 2H. Une première en Suisse romande qui doit leur permettre de se confronter rapidement à la réalité du métier.

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En première romande, à Fribourg, les étudiants de maturité spécialisée pédagogique entameront désormais leur formation par un stage pratique de six semaines dans des classes de l'école enfantine. Toutes les parties prenantes au projet s'estiment gagnantes, relève la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC).

«Le stage renforce la motivation des étudiants, tout en apportant un soutien bienvenu aux titulaires de classes 1H-2H, en particulier en début d'année scolaire», selon un communiqué. Le quotidien des stagiaires a été présenté mercredi lors d'une matinée de portes ouvertes organisée dans neuf établissements scolaires du canton.

Fruit d'une collaboration entre les deux services de l'enseignement obligatoire et celui du secondaire de 2e degré (S2), les stages ont permis à 156 étudiants venant de l'Ecole de culture générale Fribourg, du Collège du Sud et du Gymnase intercantonal de la Broye d'intégrer une classe de 1H et 2H durant les premières semaines de la rentrée scolaire.

Choix de carrière

Les stages se déroulent durant l'année de maturité spécialisée en pédagogie. Il s'agit de compléter la formation théorique acquise dans le cadre du certificat de culture générale (trois ans) par une expérience pratique. Le stage doit déjà permettre aux étudiants d'observer les pratiques d'enseignement et la dynamique de classe.

Ensuite, il s'agit d'exécuter correctement les tâches confiées par l'enseignant titulaire de la classe, par exemple de diriger des activités pendant une leçon, préparer la salle de classe ou le matériel pédagogique ou encore apporter un soutien particulier à un élève. Bref, de prendre conscience des défis et des responsabilités.

L'objectif consiste aussi à obtenir une confirmation du choix de carrière, insistent les services de la conseillère d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens. Les stages sont organisés par les services de l'enseignement obligatoire et les 80 directions d'école primaire (62 pour le français et 18 pour l'allemand) qui ont souhaité participer au projet.

Phase pilote

Un projet pilote a été mené lors de la rentrée 2025/2026, avec une septantaine d'étudiants de maturité et 44 écoles. Les retours ayant été très positifs, le projet a été élargi, précise la DFAC. L'organisation de ces stages constitue une grande première en Suisse romande.

Les expériences acquises durant ces deux dernières années permettront d'adapter le règlement sur la formation en école de culture générale. La maturité spécialisée Pédagogie (MSPE) forme spécifiquement pour l'admission à la formation des enseignants et enseignantes du degré primaire.

Celle-ci est dispensée à la Faculté des sciences de l'éducation et de la formation de l'Université de Fribourg. S'adressant aux titulaires d'un certificat ECG domaine professionnel Pédagogie, la formation comprend 32 semaines de cours visant le renforcement des connaissances spécifiques de base indispensables aux enseignants préscolaires et primaires. (tib/ats)