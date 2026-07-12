Le suspect d’un meurtre au Tessin retrouvé mort après une explosion

Recherché après la mort par balle d’une femme à Faido, un Suisse de 59 ans a été retrouvé dans les décombres d’une maison.

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Après l'explosion survenue vendredi dans un immeuble résidentiel à Leontica (TI), dans le val Blenio, les autorités tessinoises ont identifié la dépouille d'un Suisse âgé de 59 ans. Selon la police, cette personne était recherchée dans le cadre du meurtre présumé d'une femme à Faido, jeudi.

La police tessinoise et le ministère public ont confirmé samedi dans un communiqué l'existence d'un lien entre les deux affaires. Ils n'ont pour l'instant pas donné plus de détails. D'autres informations seront communiquées en début de semaine.

Image: police cantonale tessinoise

Une femme de 56 ans avait été retrouvée jeudi soir dans l'enceinte d'une clinique à Faido, gravement blessée par balle à la tête. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Vendredi soir à 19h00, la police a été informée que des coups de feu avaient été tirés dans la maison de Leontica. A l'arrivée des forces de l'ordre, une explosion s'est produite à l'intérieur du bâtiment, blessant légèrement trois policiers.

L'explosion a provoqué un incendie qui a entièrement détruit le bâtiment. Lors des recherches menées dans les décombres, la police a découvert des explosifs et des restes humains qui ont pu être identifiés comme étant ceux de l'homme de 59 ans. Selon les médias, il s'agirait de l'ex-mari de la femme de 56 ans. (jah/ats)