Un motocycliste grièvement blessé dans le canton de Fribourg

La police fribourgeoise a dû intervenir pour un accident de moto (image prétexte). Image: KEYSTONE

Un motocycliste de 36 ans est entré en collision avec un convoi agricole vendredi dans le canton de Fribourg. Grièvement blessé, il a été héliporté par la Rega.

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Un motocycliste est entré en collision avec un convoi agricole vendredi vers 17 heures à Tinterin (FR). Grièvement blessé, le conducteur de la moto, âgé de 36 ans, a été héliporté par la Rega. La police fribourgeoise a indiqué samedi:

«Selon les premiers éléments de l'enquête, le motocycliste circulait de Chevrilles (Giffers) en direction de Tinterin lorsqu'il s'est, pour une raison encore indéterminée, déporté sur la voie de gauche. Il est entré en collision avec un convoi agricole circulant en sens inverse, avant de chuter et de s'immobiliser sur la chaussée»

Afin de permettre les opérations de secours et les constatations techniques, le tronçon concerné a été fermé à la circulation durant près de trois heures. (btr/ats)