Un journaliste américain pro-palestinien arrêté à Zurich

La police cantonale zurichoise a arrêté samedi un journaliste pro-palestinien de 53 ans. Cet Américain interdit d'entrée en Suisse voulait donner une conférence à Zurich.

Interrogée par l'agence de presse Keystone-ATS, la police cantonale a confirmé lundi les informations de différents médias sur l'identité de l'homme. Elle avait informé de son arrestation samedi.

Le «Comité Palestine Zurich» a demandé sa libération sur X. Selon une indication du comité dimanche sur la plateforme, l'Américain voulait donner une conférence samedi à Zurich-Wipkingen. Il aurait été arrêté peu avant, vers 14h00. Suite à cette arrestation, la police examine des mesures relevant du droit des étrangers.

Selon ses propres déclarations sur X, l'homme est le directeur du site internet «Electronic Intifada». Dans une contribution d'octobre 2024, il y défendait une attaque de missiles de l'Iran sur Israël comme «acte humanitaire».

Des critiques

L'arrestation d'un journaliste américain pro-palestinien en Suisse suscite des inquiétudes quant à l'affaiblissement de la liberté d'expression en Europe, ont critiqué des experts en droits de l'homme des Nations unies, cités par l'AFP. Irene Khan, rapporteuse spéciale de l'ONU sur la liberté d'opinion et d'expression, a exhorté dimanche la Suisse à «enquêter de toute urgence et à libérer» l'homme.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits dans les territoires palestiniens occupés, a répondu qu'elle partageait le choc de Mme Khan et qu'elle demandait également «une enquête rapide». «Le climat entourant la liberté d'expression en Europe devient de plus en plus toxique, et nous devrions tous être inquiets», a-t-elle déclaré sur X.

Les rapporteurs spéciaux des Nations unies sont des experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, mais qui ne s'expriment pas au nom de l'organisation mondiale. (sda/ats/afp)