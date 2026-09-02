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Un octogénaire perd la vie dans un accident en Valais

Un octogénaire perd la vie dans un accident en Valais

Un automobiliste de 81 ans a fait une sortie de route lundi à Fionnay (VS). Il est décédé sur les lieux.
02.09.2026, 11:2202.09.2026, 11:22
Police cantonale valaisanne
Image d'illustrationImage: Police cantonale valaisanne

Un automobiliste a perdu la vie lundi dans un accident de la route qui s'est produit à Fionnay (VS), sur la route de Plamproz. Il s'agit d'un Suisse âgé de 81 ans.

L'homme circulait seul en direction de Lourtier peu après 16h00 quand l'incident s'est produit, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué mercredi. «Pour une raison que l'enquête devra déterminer», le véhicule a quitté la chaussée, heurté un rocher et dévalé la pente avant de terminer sa course en équilibre au-dessus d'un mur de soutènement.

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La victime est décédée sur les lieux, malgré les premiers soins prodigués sur place par les équipes engagées par l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS). Le Ministère public (MP) a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (jzs/ats)

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