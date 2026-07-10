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On sait qui vole dans les armureries suisses

Une armurerie a été braquée à Sion.
Une armurerie cambriolée à Sion jeudi le 18 juin 2026.Image: Police cantonale valaisanne

On sait qui est à l'origine des vols dans les armureries suisses

La Suisse connaît une hausse des cambriolages dans ses armureries. Ces méfaits sont principalement commis par des bandes étrangères composées de jeunes.
10.07.2026, 09:2910.07.2026, 09:29

Les cambriolages dans les armureries se sont multipliés en Suisse ces derniers temps. Ce sont le plus souvent des bandes internationales, composées de jeunes, qui sont à l'oeuvre. Ces infractions s'inscrivent dans un phénomène plus large qui a atteint la Suisse.

L'Office fédéral de la police (fedpol) a recensé 23 cas de cambriolages ou de tentatives de cambriolage dans des armureries rien que depuis le début de l'année, a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Il constate une augmentation du nombre de cas depuis l'année dernière déjà.

Une vague «inquiétante» de cambriolages d'armureries frappe la Suisse

Selon les communiqués de police, il s'agit dans presque tous les cas de bandes de voleurs originaires d'autres pays, notamment de France. Ils commettent leurs méfaits avant de prendre la fuite.

Genève particulièrement touchée

Parallèlement aux vols d'armes, ceux de véhicules de luxe dans les garages augmentent aussi depuis 2025, selon fedpol. Une recrudescence des «home-jackings», soit les cambriolages à domicile en présence de l'occupant, a aussi été observée, qu'ils soient tentés ou réussis, notamment dans la région de Genève.

Selon fedpol, ces différents délits s'inscrivent dans le phénomène du «crime-as-a-service» (CAAS – criminalité en tant que service), une méthode à laquelle recourent de plus en plus souvent des groupes français. Depuis janvier, «environ 300 à 350 cas en Suisse» peuvent être attribués à ce phénomène. Les auteurs sont «pour la plupart des mineurs ou de jeunes adultes inexpérimentés, sans lien direct avec une organisation criminelle». (jzs/ats)

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