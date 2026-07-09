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La Suisse attend toujours un accord commercial avec les Etats-Unis

La Suisse attend toujours un accord commercial avec les Etats-Unis

Malgré une rencontre avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer à Washington, le ministre de l'économie Guy Parmelin n'a pu annoncer aucune avancée majeure dans les discussions commerciales.
09.07.2026, 17:00

La tournée de Guy Parmelin de onze jours en Amérique du Nord n'a pas permis de percée dans les négociations sur les droits de douane avec les Etats-Unis. Le Conseil fédéral continue de viser un «accord contraignant», a indiqué jeudi le ministre de l'économie à Keystone-ATS.

Malgré une rencontre avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer à Washington, le ministre de l'économie Guy Parmelin n'a pu annoncer aucune avancée majeure dans les discussions commerciales. L'entretien s'est toutefois «très bien déroulé», a-t-il précisé.

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«Nous avons pu montrer aux Etats-Unis que la Suisse met activement en oeuvre la déclaration d'intention commune existante et en exige de même du côté de Washington», a souligné M. Parmelin. Berne s'en tient à la déclaration commune signée le 14 novembre 2025.

Attentes envers Washington

Le Conseil fédéral attend notamment que les Etats-Unis respectent le plafond de 15%, quelle que soit la base juridique invoquée pour ces droits de douane supplémentaires. Cette attente concerne en particulier les mesures qui pourraient découler des enquêtes en cours, que Berne suit de près.

L'objectif final du gouvernement suisse reste inchangé. Le Conseil fédéral continue de «viser la conclusion d'un accord juridiquement contraignant»

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Fin juin, le Conseil fédéral avait déjà publié une déclaration détaillant la mise en œuvre de plusieurs points de la déclaration conjointe de 2025. Ces mesures s'ajoutent à la suppression des droits de douane sur une série de produits américains.

Elles concernent quatre domaines: les organismes d'évaluation de la conformité, les dispositifs médicaux, les voitures de tourisme et les marchés publics. Concrètement, il s'agit de faciliter la reconnaissance des normes américaines en Suisse. La mise en oeuvre de ces points nécessite des modifications d'ordonnances, «qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral», souligne le ministre.

Renforcement des liens avec le Mexique

Lors de son voyage diplomatique au Mexique, Guy Parmelin s'y est entretenu avec la présidente Claudia Sheinbaum, le ministre des affaires étrangères Roberto Velasco et d'autres responsables gouvernementaux. «La politique commerciale a occupé une place centrale» lors de ces discussions.

Les deux parties ont réaffirmé leur soutien à la modernisation de l'accord de libre-échange entre l'Association européenne de libre-échange (AELE) et le Mexique. «Ces entretiens ont réaffirmé notre engagement mutuel à renforcer les relations bilatérales», a déclaré le conseiller fédéral. (ats/fv)

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