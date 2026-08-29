Six blessés dans un accident à Boltigen (BE)

Une collision entre deux voitures a fait six blessés vendredi soir à Boltigen, dans le Simmental.

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Une conductrice, grièvement blessée, a dû être désincarcérée avant d’être héliportée à l’hôpital par la Rega. Keystone

Six personnes ont été blessées, dont une gravement, dans un accident de la route vendredi soir à Boltigen (BE), dans le Simmental. Une conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe et est entrée en collision avec un véhicule venant en sens inverse.

Suite au choc, la deuxième voiture a dévalé un talus, fait un tonneau et s’est immobilisée sur le toit. Les cinq occupants ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital en ambulance, a indiqué samedi la police.

La conductrice fautive s'est quant à elle retrouvée coincée dans sa voiture et a dû être désincarcérée par les pompiers. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital par la Rega. La route a été fermée durant environ quatre heures. Une enquête a été ouverte sur les circonstances exactes de l'accident. (dal/ats)