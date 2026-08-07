Un individu en fuite après un braquage à Farvagny (FR). Image: Police cantonale Fribourg

Braquage à Farvagny (FR): un homme armé s'évapore avec le butin

Un homme armé et déguisé en ouvrier a braqué une banque à Farvagny vendredi après-midi, s'enfuyant avec plusieurs milliers de francs sans faire de blessés. La police cantonale de Fribourg lance un appel à témoins.

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Il aura suffi de quelques minutes, vendredi peu avant 14 heures, pour que le calme d'une agence bancaire de Farvagny bascule dans la peur. Un homme, le visage dissimulé sous une cagoule noire, a fait irruption dans l'établissement et braqué son arme sur une employée. Sous la menace, plusieurs milliers de francs ont changé de mains. L'individu s'est ensuite volatilisé, disparaissant dans une direction encore inconnue, laissant derrière lui des témoins fort heureusement indemnes.

La Police cantonale de Fribourg a aussitôt déployé un dispositif pour tenter de localiser le fuyard. Pour l'heure, l'enquête reste ouverte et l'homme, introuvable, selon le communiqué des autorités fribourgeoises.

Individu d'une cinquantaine d'années

Son signalement, lui, est précis: un individu d'une cinquantaine d'années, mesurant environ 1m80, aux cheveux grisonnants et à la carrure athlétique. Sous sa cagoule, des lunettes noires; sur le dos, une veste de travail orange et un sac en bandoulière noir; aux pieds, des chaussures en cuir brun à semelle blanche. Détail qui interpelle: l'homme portait un casque de chantier jaune, comme s'il avait voulu se fondre dans le décor d'un ouvrier plutôt que dans celui d'un braqueur.

La police cantonale fribourgeoise lance un appel à témoins. Toute personne détenant des informations est invitée à contacter le 026 347 01 17, ou le poste de police le plus proche. (svp)