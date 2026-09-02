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Il va récupérer un ballon dans le lac de Bienne et meurt

Menschen geniessen das warme Wetter, am Samstag, 27. August 2016, am Bielersee in Biel. (KEYSTONE/Manuel Lopez)
Les faits sont survenus samedi dans le lac de Bienne (image d'archives).Image: KEYSTONE

Il va récupérer un ballon dans le lac de Bienne et meurt

Un homme s'est retrouvé en difficulté dans l'eau samedi avant d'être secouru par des passants. Il est décédé le même jour à l'hôpital.
02.09.2026, 11:3402.09.2026, 11:34

Un homme de 47 ans est décédé samedi après avoir voulu récupérer un ballon tombé dans le lac de Bienne. Il s'est soudain retrouvé en difficulté dans l'eau et a été secouru par des passants. Il est décédé peu après son admission à l'hôpital.

Selon les premiers éléments, un groupe de personnes jouaient avec un ballon dans la zone de l’Erlenwäldli, près de la commune d'Ipsach. Le ballon est tombé dans l’eau et un homme qui a voulu le récupérer s’est retrouvé en difficulté pour des raisons que l'enquête devra déterminer.

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Des tiers l’ont sorti de l’eau et lui ont immédiatement prodigué les premiers secours, relayés ensuite par les secouristes. L’homme a été héliporté par la Rega à l’hôpital, où il est décédé le même jour, ont indiqué mercredi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional. (jzs/ats)

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