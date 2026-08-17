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Greta Gysin est candidate au Conseil d'Etat tessinois

Greta Gysin, en octobre 2021 à Berne. Les Verts souhaitent interdire la collecte rémunérée de signatures.
Image: KEYSTONE

Cette Verte est candidate au Conseil d'Etat tessinois

Greta Gysin brigue un siège au Conseil d’Etat tessinois en 2027, avec l’ambition de renforcer le camp progressiste et de faire entrer les Verts au gouvernement cantonal.
17.08.2026, 21:0817.08.2026, 21:08

Greta Gysin se présente au Conseil d'Etat tessinois. La présidente du groupe des Verts au Conseil national a fait part lundi de sa candidature aux élections cantonales de 2027 sur la radio-télévision de la Suisse italienne (RSI).

La liste rose-verte prend ainsi forme. Elle comprend également la sortante Marina Carobbio Guscetti (PS), qui a repris cet été la présidence du gouvernement après la démission de Claudio Zali, et Matteo Pronzini, du MPS (Mouvement pour le socialisme).

Le Tessin part en guerre contre l'Italie et le Conseil fédéral

Greta Gysin estime qu’il sera certes difficile de doubler le nombre de sièges au sein du gouvernement cantonal, mais pas impossible, a-t-elle déclaré à la RSI. Le Tessin a besoin d’un tel changement.

Troisième tentative

Par sa candidature, elle dit souhaiter renforcer le camp progressiste. Son intention est d’apporter au gouvernement cantonal «une forte conscience environnementale, mais aussi une grande attention aux questions socio-économiques», a poursuivi Greta Gysin. Elle s’était présentée pour la première fois au gouvernement tessinois en 2007, puis à nouveau en 2011.

Greta Gysin, née en 1983 à Locarno, a été coordinatrice des Jeunes Verts suisses et fondatrice des Jeunes Verts tessinois. De 2007 à 2015, elle a été membre du Grand Conseil tessinois. En 2019, elle a remporté un siège au Conseil national à Berne. Depuis mai, elle est également présidente du groupe parlementaire des Verts au Palais fédéral. Elle préside également le syndicat transfair.

(sda/ats)

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