Lisa Mazzone prépare «la votation de la décennie»

La présidente des Vert-e-s suisses, Lisa Mazzone critique la décision du Parlement de relancer le nucléaire. Elle entend bien remporter le référendum contre ce projet. Interview.

Benjamin Rosch / ch media

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Pour Lisa Mazzone, la décision en faveur du nucléaire met en péril la transition énergétique. image: claudio thoma

En deux ans, le conseiller fédéral, Albert Rösti est parvenu à convaincre le Parlement de relancer le nucléaire. Le mouvement antinucléaire est-il encore pertinent aujourd'hui?

Lisa Mazzone: Les centrales nucléaires sont dépassées! La situation géopolitique montre justement à quel point de nouvelles dépendances posent problème. On importe de l'uranium, notamment depuis des pays comme la Russie. Au lieu de prendre des risques supplémentaires, nous devrions miser sur les énergies renouvelables.

La Suisse aura besoin de davantage d’électricité à l’avenir. Comment garantir l’approvisionnement sans nouvelles centrales?

Grâce à un développement résolu du solaire, de l’éolien et de l’hydraulique, ainsi qu’à des capacités de stockage suffisantes. La transition énergétique reste LA solution. Les batteries, en particulier, sont en train de modifier fondamentalement la donne. De nouvelles centrales nucléaires freineraient cette évolution, mettraient en péril les investissements dans le renouvelable et ne produiraient pas d’électricité avant 2050!

Vous évoquez des coûts pouvant atteindre 50 milliards de francs pour ces centrales supplémentaires. Comment arrivez-vous à ce chiffre?

Albert Rösti parle de deux réacteurs. Nous partons du principe qu’un réacteur comme celui de Flamanville coûte environ 25 milliards de francs. Cela représente donc près de 50 milliards au total.

La centrale nucléaire de Flamanville, en France. Image: AFP

Trente-et-une organisations soutiennent le référendum. Est-ce suffisant pour l’emporter dans les urnes?

Nous formons une large alliance et ressentons un fort soutien de la base, comme lors du référendum sur les autoroutes. Nous n’avons peut-être pas les moyens financiers du lobby nucléaire, mais nous pouvons compter sur un très grand nombre de personnes engagées. Pour nous, les Vert-e-s, ce sera la votation de la décennie.

Le scrutin devrait avoir lieu début 2027. Êtes-vous reconnaissante envers le conseiller fédéral Rösti pour ce coup d'envoi de l'année électorale? Certainement pas. Je ne le remercie pas de mettre en danger la transition énergétique. Nous devons accélérer le développement des énergies renouvelables dès à présent. Et non pas poursuivre des projets qui ne fourniront de l’électricité que dans plusieurs décennies au mieux.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)