La Poste contrainte de desservir toutes les habitations

A mail carrier in a van of the Swiss Post delivers the post, pictured on a country lane during a postal delivery tour in Mauensee, Canton of Lucerne, Switzerland, on March 21, 2017. (KEYSTONE/Christia ...
La Poste renonce à économiser sur les zones isolées.Image: KEYSTONE

La Poste ne doit pas lâcher pas les maisons perdues

Le Conseil fédéral renonce à restreindre la distribution du courrier. La Poste devra continuer de desservir tous les lieux habitées.
19.12.2025, 12:3719.12.2025, 12:37

La Poste doit continuer de distribuer le courrier dans les zones isolées. Le gouvernement est revenu vendredi sur sa réforme qui prévoyait de supprimer le service aux habitations isolées afin de financer le service universel.

«Le Conseil fédéral renonce à revenir sur la notion de zone. La Poste devra donc continuer à distribuer les envois dans toutes les maisons habitées à l'année»
Le Conseil fédéral

Le gouvernement prévoyait, dans une révision de l'ordonnance sur la Poste, de supprimer l'obligation de distribuer dans les habitations isolées, même occupées à l'année. Il avait fixé un minimum de cinq maisons habitées à l'année sur une surface d'un hectare pour que le courrier soit distribué.

C'était quoi le but de ce projet?

La mesure de cette révision, qui doit permettre au géant jaune d'économiser jusqu'à 45 millions de francs par année à partir de 2026, avait suscité de vives réactions en particulier dans les zones périphériques. Un accès limité dans ces régions à un réseau internet de qualité, nécessaire à l'application du service universel, a souvent été mentionné.

La modification de la loi doit permettre la transition numérique des services postaux, ce qui passe pas une modernisation du service universel. La lettre numérique doit venir compléter cette offre. Elle reste facultative. Le projet s'inscrit dans une réforme plus large de la loi sur la poste qui doit entrer en vigueur en 2030. (sda/ats)

