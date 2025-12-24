ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

«J'ai le seum»: à Lausanne, des voitures cambriolées en série

Voitures pillées devant le Tribunal fédéral: ce Lausannois «a le seum»

Vitres brisées à répétition, sentiment d’abandon et colère qui monte: un Lausannois pousse un coup de gueule après avoir retrouvé sa voiture vandalisée. Ce n'est pas la seule victime dans le quartier.
24.12.2025, 05:3224.12.2025, 05:32
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Il espérait pouvoir y échapper, mais cela n'a pas manqué: ce mardi matin de décembre, Yann, 30 ans, a découvert la vitre de sa voiture brisée avant de partir au travail. Pour le Lausannois, c'est le ras-le-bol: il a publié une story sur Instagram où il a tagué la Ville.

Notre intervenant n'a pas souhaité être reconnu, voici donc l'emoji correspondant à son expression faciale.
Notre intervenant n'a pas souhaité être reconnu, voici donc l'emoji correspondant à son expression faciale.instagram

Il est d'autant plus en colère qu'il n'a pas mis sa voiture là par hasard: il la gare dans la rue, en zone bleue, avec un macaron présent sous le pare-brise.

«Oui, j'ai le seum»
Yann

«Cela fait une année que je vois des voitures aux vitres brisées, cambriolées, dans le quartier de Mon-Repos» lâche, exaspéré, le jeune trentenaire. Ce matin-là, deux autres véhicules ont aussi été pris pour cible.

Voitures cambriolées à Mont-Repos, Lausanne.
instagram

Selon lui, d'autres autos ont aussi été attaqués le week-end précédent. Il m'envoie même, photo à l'appui, la preuve de véhicules aux vitres brisés, datant du printemps dernier.

«Les voleurs viennent de nuit, frappent plusieurs voitures à la suite pour voler ce qu'ils peuvent à l'intérieur et prennent la fuite»
Yann

Sous le Tribunal fédéral

Ironie de l'affaire, les faits ont eu lieu juste en-dessous de la plus haute autorité qui rend la justice dans ce pays, le Tribunal fédéral.

Voitures cambriolées à Lausanne
Difficile de faire plus injuste.dr

Yann est allé porter plainte. «Ca fait des mois que je vois des vitres de voitures brisées, et rien n'a changé», soupire-t-il. Il réfléchit désormais à louer une place intérieure, une situation bien plus onéreuse que le macaron. Il estime que céder par crainte de la criminalité, c'est aussi reculer un peu. Et de lâcher:

«Les gens qui me disent: tu vis en ville, ça arrive, ça ne ne convainc pas»
Yann

Campagne de prévention

Contactée, la police municipale de Lausanne confirme des «vols par effraction sur des véhicules dans le secteur de l'avenue du Tribunal-fédéral, début décembre». Elle invite les victimes à venir déposer plainte.

Elle réfute toutefois l'idée que la zone soit particulièrement prise pour cible. «Les vols dans les véhicules sont des délits qui n'ont pas de saison ou correspondent à une zone». La police indique qu'un «renforcement de présence dans ce secteur a été entrepris selon les disponibilités opérationnelles». Des campagnes de prévention ont aussi lieu et des flyers sont occasionnellement déposés sur certains véhicules.

Image

«Les sacs ou autres objets visibles facilitent le choix des auteurs, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas», indique la police. C'est en effet le cas de Yann, qui indique qu'il n'avait «aucun objet de valeur visible». Et de lâcher, avec une certaine dose d'ironie:

«Ils m'ont même volé un paquet de chewing gum...»
Yann
Plus d'articles sur l'actualité vaudoise
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier
4
Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier
de Sainath Bovay
Ces pompiers romands parodient un célèbre influenceur
Ces pompiers romands parodient un célèbre influenceur
de Antoine Menusier
Un émissaire de Poutine parmi des policiers romands crée le malaise
4
Un émissaire de Poutine parmi des policiers romands crée le malaise
de Alexandre Cudré
Thèmes
E-cop François, un flic vaudois sur Tiktok
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce district vaudois échappe à la pénurie de logements
La pénurie de logements progresse dans le canton de Vaud. Neuf districts sur dix sont désormais touchés.
La pénurie de logements dans le canton de Vaud gagne encore du terrain. Elle s'est péjorée avec un taux de vacance qui s'établit désormais à 0,94% en moyenne cantonale sur les trois dernières années (1,01% l'an dernier). Neuf des dix districts sont désormais concernés, dont nouvellement le district de la Broye-Vully.
L’article