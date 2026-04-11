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Le maire de la Ville de Genève à la rencontre des habitants

Le maire de la Ville de Genève à la rencontre des habitants

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Le maire de Genève, Alfonso Gomez, va ouvrir ses bras pour aller à la rencontre des habitants.Keystone
Bientôt au terme de son mandat de maire de Genève, Alfonso Gomez organise une rencontre avec la population pour expliquer les institutions aux habitants.
11.04.2026, 14:4811.04.2026, 14:48

Alfonso Gomez, maire de la Ville de Genève, donne rendez-vous aux habitants lundi 20 avril à 18h15 pour un échange autour de la démocratie. Cette première rencontre citoyenne, qui aura lieu à l'Espace Ville de Genève à la Terrassière, sera suivie d'un apéritif pour des discussions plus informelles.

Cette rencontre sera l'occasion de parler des institutions, relève la Ville de Genève dans un communiqué. Alfonso Gomez expliquera notamment ce que le maire peut réellement décider, ce qui relève du collectif et ce qui dépend d'autres niveaux institutionnels. La participation est gratuite et se fait sur inscription.

Alfonso Gomez, qui termine son année de mairie à la fin mai, a placé les droits fondamentaux au coeur de son mandat, en affirmant la participation citoyenne comme l'une de leurs expressions. Selon le maire, la crédibilité démocratique se joue dans la capacité à ouvrir des espaces de dialogue, dans l'écoute active de la population et dans la possibilité d'interpeller directement les autorités. (btr/ats)

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