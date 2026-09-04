Johanna Gapany met sa carrière politique en pause. Keystone

Cette élue romande veut «retourner sur le marché du travail»

Johanna Gapany (PLR/FR) ne briguera pas de troisième mandat au Conseil des Etats. Elle n'exclut toutefois pas un retour en politique dans le futur.

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La conseillère aux Etats fribourgeoise Johanna Gapany ne briguera pas un troisième mandat lors des élections fédérales de 2027, a annoncé jeudi soir dans un communiqué la section fribourgeoise du PLR. La Gruérienne dit dans La Liberté vouloir retourner sur le marché du travail.

«J'avais 31 ans lorsque j'ai été élue au Conseil des Etats [...] J'aurai 40 ans en 2028 et si je veux retourner sur le marché du travail, c'est le moment», déclare Gapany dans l'édition de vendredi du journal fribourgeois. Elle précise ne pas exclure un retour en politique plus tard, par exemple au Conseil d'Etat fribourgeois.

Johanna Gapany est membre de la commission des finances (CdF), de la commission de la sécurité sociale et de la sécurité publique (CSSS) et de la commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC). (jzs/ats)