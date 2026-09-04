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Fribourg: Johanna Gapany va quitter le Conseil des Etats

Staenderaetin Johanna Gapany, FDP-FR, spricht waehrend der Debatte ueber die Umsetzung und Finanzierung der Initiative für eine 13. AHV-Rente, waehrend der Fruehlingssession der Eidgenoessischen Raete ...
Johanna Gapany met sa carrière politique en pause.Keystone

Cette élue romande veut «retourner sur le marché du travail»

Johanna Gapany (PLR/FR) ne briguera pas de troisième mandat au Conseil des Etats. Elle n'exclut toutefois pas un retour en politique dans le futur.
04.09.2026, 08:4904.09.2026, 08:49

La conseillère aux Etats fribourgeoise Johanna Gapany ne briguera pas un troisième mandat lors des élections fédérales de 2027, a annoncé jeudi soir dans un communiqué la section fribourgeoise du PLR. La Gruérienne dit dans La Liberté vouloir retourner sur le marché du travail.

«J'avais 31 ans lorsque j'ai été élue au Conseil des Etats [...] J'aurai 40 ans en 2028 et si je veux retourner sur le marché du travail, c'est le moment», déclare Gapany dans l'édition de vendredi du journal fribourgeois. Elle précise ne pas exclure un retour en politique plus tard, par exemple au Conseil d'Etat fribourgeois.

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Johanna Gapany est membre de la commission des finances (CdF), de la commission de la sécurité sociale et de la sécurité publique (CSSS) et de la commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC). (jzs/ats)

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Décédé des suites de l'agression subie fin juillet à Sainte-Croix (VD) par un adolescent de 14 ans, l'homme de 72 ans a été enterré mercredi. Le syndic Yvan Pahud (UDC) affirme que le droit pénal des mineurs n'est plus adapté «à notre époque». watson s'est tourné vers le canton pour obtenir des explications.
Les obsèques de la victime de l’agression survenue dans la nuit du 28 au 29 juillet à Sainte-Croix, requalifiée en assassinat depuis son décès, le 23 août, ont eu lieu mercredi dans cette commune vaudoise située sur les hauteurs de la chaîne jurassienne. Le syndic de la localité, Yvan Pahud, conseiller national UDC, y assistait. Lundi, en tout début de matinée, il recevait une délégation de gendarmes dans son bureau. Il rapporte à watson:
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