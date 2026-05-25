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La RTS ouvre les portes de son nouveau campus à Lausanne

La RTS ouvre les portes de son nouveau campus à Lausanne

Le public pourra découvrir gratuitement les 30 et 31 mai le nouveau centre de production de la RTS sur le campus de l’EPFL à Lausanne-Ecublens.
25.05.2026, 12:5925.05.2026, 12:59
Une vue de l&#039;accueil lors d&#039;une visite de presse du nouveau site de production RTS a Lausanne-Ecublens le mercredi 20 mai 2026 a Ecublens pres de Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Studios, ateliers, podcasts, concerts et expériences immersives rythmeront ce week-end portes ouvertes destiné à rapprocher les médias de la population.Keystone

La population est invitée à découvrir en famille ou entre amis le nouveau lieu de production de la RTS sur le campus de l'EPFL à Lausanne-Ecublens les 30 et 31 mai. L'expérience se prolongera avec des activités et découvertes proposées durant tout le mois de juin.

Les samedi 30 mai (09h00-21h00) et dimanche 31 mai (08h30-18h00), l'accès sera gratuit et ne nécessitera pas d'inscription préalable. Le public découvrira les métiers et le savoir-faire de l'audiovisuel de service public au coeur du nouveau QG de la RTS, indiquent les responsables du média de service public.

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Pensé et conçu d'ailleurs pour des échanges permanents avec la population, le nouveau lieu remplace le bâtiment de la Sallaz-Lausanne ainsi que plusieurs infrastructures de Genève comme le studio 4, le bâtiment des sports et le garage des cars de production de Meyrin.

Multitudes d'activités

Au programme détaillé du week-end: visites des studios et cars de production, rencontres et échanges avec les équipes, enregistrements de podcasts en public, écoutes commentées, expositions, show cases avec les artistes Milla, Jinju Dusapin et Verseau Bellepierre mis en avant par le concept «Radar» (coup de projecteur de la RTS sur la scène musicale suisse).

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Mais encore: ateliers pour les enfants et plus grands (présentation d'un bulletin météo, d'un flash info, maîtrise du prompteur, réalisation d'un direct de compétition sportive, jeu de reporter), quiz et blind tests, expériences immersives visuelles et sonores, stand de maquillage, DJ sets, cabane à histoires ou encore stand de disques vinyle.

Au-delà des 30 et 31 mai, le mois «découverte» de juin proposera des activités à l'intention du public (sur inscription). L'éducation aux médias, très demandée et plébiscitée, passera dès l'an prochain de 300 à 400 ateliers par année (pour la plupart gratuits, à disposition des écoles et du grand public). Au total, entre visites et ateliers, la RTS prévoit d'accueillir 10'000 personnes par année sur son nouveau site de Lausanne-Ecublens, indique-t-elle. (dal/ats)

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