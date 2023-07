La Suisse veut participer au bouclier antimissile européen

Keystone

Viola Amherd veut que la Suisse participe au bouclier antimissile européen

Viola Amherd a reçu vendredi à Berne des dignitaires allemands et autrichiens. L'objectif? Préciser les détails de la participation suisse au système Sky Shield.

La Suisse veut participer au système européen de défense aérienne Sky Shield. La cheffe du Département fédéral de la défense (DDPS) Viola Amherd a signé vendredi à Berne une déclaration d'intention en ce sens avec ses homologues allemand et autrichien. Le projet est compatible avec la neutralité, estime-t-elle.

Cet engagement concerne l'acquisition commune d'un bouclier antimissile européen dans le cadre de l'initiative European Sky Shield. Dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, ce système doit contribuer à combler les lacunes dans le ciel européen. L'initiative a été lancée par l'Allemagne en août 2022.

Elle a pour objectif de mieux coordonner et de regrouper les projets d'acquisition de matériel de défense aérienne en Europe afin d'obtenir des économies d'échelle, d'améliorer l'interopérabilité des systèmes et de permettre une coopération en matière d'instruction, d'entretien et de logistique.

Neutralité inscrite comme réserve

Chaque pays peut définir dans quelle mesure il participe au projet. La Suisse pourra ainsi évaluer dans quels domaines la coopération doit être renforcée. Le DDPS cite par exemple les possibilités d'échanges d'informations pour le système de défense sol-air Patriot.

La Suisse comme l'Autriche a pu inscrire en tant qu'Etat neutre ses réserves dans une déclaration complémentaire. La conseillère fédérale Viola Amherd a d'ailleurs précisé lors d'une conférence de presse:

«Toute participation à des conflits militaires internationaux est explicitement exclue» Viola Amherd

La ministre suisse a précisé qu'il s'agissait d'une décision du Conseil fédéral. Elle a ajouté:

«Ce n'est pas une décision que le Parlement doit prendre» Viola Amherd

La signature de ce document a eu lieu dans le cadre des rencontres trilatérales régulières entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, surnommées D-A-CH (un acronyme sous forme de jeu de mot: «Dach» veut dire «toit» en allemand). Les ministres de la défense allemand Boris Pistorius et autrichienne Klaudia Tanner étaient présents.

L'European Sky Shield regroupe actuellement 17 pays, dont les membres de l'Otan suivants:

Royaume-Uni

Slovaquie

Lettonie

Hongrie

Bulgarie

Belgique

République tchèque

Finlande

Lituanie

Pays-Bas

Roumanie

Slovénie

Estonie

Norvège

En février, la Suède, pays candidat à l'adhésion à l'Otan, et le Danemark se sont également joints au projet.

Multiplication des conflits

La Suisse veut renforcer sa coopération en matière de politique d'achat avec ses partenaires européens, a indiqué la Valaisanne. L'aggravation de la situation en Ukraine, mais aussi au Soudan, au Kosovo, au Mali, en Syrie, au Yémen et en Afghanistan rend ce rapprochement d'autant plus nécessaire, a-t-elle poursuivi.

En mars déjà, lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg à Bruxelles, Viola Amherd avait présenté ses souhaits concrets de renforcer la collaboration de la Suisse avec l'alliance de défense. Jens Stoltenberg lui avait confirmé que l'Otan était ouverte à cette idée.

Un «projet secret»?

L'UDC a critiqué un projet «secret» qui revient à une étape de plus vers une adhésion à l'Otan. Avec ce projet, la ministre de la défense renoncerait à la souveraineté de la Suisse sur son espace aérien. Rejoindre ce système de défense européen signifie entrer dans une organisation de sécurité collective qui devrait être obligatoirement soumise au vote du peuple, selon le parti.

Le groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) a aussi dénoncé cette semaine un rapprochement avec l'Otan par «une tactique du salami» qu'il juge antidémocratique. Il s'inquiète notamment de l'échange de données sensibles qui en résultera et se demande comment le pays garantira son indépendance dans les prises de décision.

Il y a dix jours, la Suisse a signé un autre contrat-cadre avec la France dans le domaine des images satellites. Paris fournira des données provenant de son système de reconnaissance spatiale CSO (Composante Spatiale Optique). Le Département fédéral de la défense avait déjà précisé explicitement que cette coopération respecte le droit de la neutralité.

