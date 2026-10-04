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Politique

Zoug: les sept ministres sortants reconduits lors des élections

La soeur de Valérie Dittli remporte les élections zougoises

KEYPIX - Der gesamte bisherige Zuger Regierungsrat mit Laura Dittli, Stephan Schleiss, Florian Weber, Andres Hostettler, Heinz Taennler, Silvia Thalmann und Heinz Taennler, von links, nach ihrer wiede ...
Laura Dittli (à gauche) et ses six collègues du Conseil d'Etat ont tous été réélus au premier tour lors des élections zougoises.Keystone
Laura Dittli, soeur de Valérie, conseillère d'Etat vaudoise, a été réélue à l'exécutif du canton de Zoug, comme les six autres membres du gouvernement sortant.
04.10.2026, 19:4104.10.2026, 19:41

Le gouvernement de Zoug reste en place: dimanche lors du premier tour des élections, les électeurs ont reconduit les sept membres sortants pour un nouveau mandat de quatre ans. L'exécutif restera ainsi exclusivement bourgeois.

Avec un taux de participation de 47,6%, les sept candidats du Centre, de l'UDC et du PLR ont obtenu la majorité absolue avec 12 891 voix. Ce score a aussi été dépassé par Andreas Lustenberger, candidat d’Alternative-les Verts, qui a terminé huitième et manque donc l'élection.

En parlant d'élections cantonales 👇

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La directrice de la sécurité Laura Dittli (Centre), soeur de la Vaudoise Valérie, a obtenu le meilleur résultat avec 22 928 voix. Elle a été suivie par le ministre de la santé Andreas Hausheer (Centre), le chef des finances Heinz Tännler (UDC), le directeur des travaux publics Florian Weber (PLR), la ministre de l’économie Silvia Thalmann-Gut (Centre), le chef de l’éducation Stephan Schleiss (UDC) et Andreas Hostettler (PLR), qui dirige le département de l’intérieur.

L'Alernative zougoise échoue

La gauche avait été évincée du gouvernement en 2018 et n’en fera donc pas non plus partie au cours de la législature 2027-2030. Andreas Lustenberger a évoqué des «sentiments mitigés». Il a certes réussi à progresser par rapport à sa candidature de 2025, où il s’était présenté pour succéder à Martin Pfister (Centre), élu au Conseil fédéral. Il n’y a toutefois pas de place au sein du Conseil d’Etat pour une voix de gauche-écologiste.

A propos de Martin Pfister 👇

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Pour le conseiller d’Etat Andreas Hostettler, réélu, il est «dommage» qu’un quart de la population ne soit pas représenté au sein du gouvernement. Il a toutefois relativisé les conséquences de cette situation pour le gouvernement:

«Nous menons une politique pragmatique. Les enjeux et les défis seraient les mêmes même si la gauche faisait partie du gouvernement»

L'UDC en force au législatif

Au niveau législatif, l'UDC détrône Le Centre en tant que premier parti du Grand Conseil zougois, Le parti agrarien disposera de 20 sièges au sein du parlement de 80 membres pour la prochaine législature. Le Centre détient désormais 18 sièges (-1), le PLR 17 (-1), l'Alternative-Les Verts 11 (inchangé), le PS 8 (inchangé) et le PVL 6 (inchangé). (btr/ats)

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source: keystone / peter schneider
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