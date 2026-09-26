Les trois candidats socialistes Samuel Bendahan, Jessica Jaccoud et Roger Nordmann ont été officiellement désignés par leur parti samedi à Aubonne. Keystone

Le PS vaudois investit son trio pour le Conseil d’Etat

Réunis samedi à Aubonne, les socialistes vaudois ont officiellement désigné Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan pour les élections cantonales de février et mars prochains.

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Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan ont été officiellement investis pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois en février et mars prochains. Le trio socialiste a été désigné lors du congrès extraordinaire du parti, samedi après-midi à Aubonne.

«Face à une législature marquée par le maigre bilan de la majorité de droite et ses choix politiques qui fragilisent les services publics, le PSV entend ouvrir une nouvelle page pour le Canton de Vaud et reconquérir la majorité au Conseil d'Etat», indique le parti dans un communiqué.

Roger Nordmann (53 ans) a été élu au Conseil d'Etat début 2026 lors d'une élection complémentaire pour remplacer Rebecca Ruiz, reprenant le Département de la santé et de l'action sociale. Il a auparavant été une figure du Conseil national, où il a oeuvré plus de vingt ans.

Jessica Jaccoud (43 ans) et Samuel Bendahan (46 ans) siègent, eux, toujours à Berne à la Chambre du peuple, respectivement depuis 2023 et 2017. Aucun autre socialiste ne s'était manifesté pour se présenter au Conseil d'Etat.

Samedi également à Aubonne, où la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider avait été invitée, les quelque 180 membres du PSV ont validé l'alliance avec les Vert-e-s pour cette élection au Conseil d'Etat.

Des écologistes qui devraient lancer le sortant Vassilis Venizelos et peut-être leur présidente de parti Rebecca Joly, si leur assemblée générale extraordinaire valide un double ticket le 3 octobre. (tib/ats)