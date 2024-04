Les Suisses diraient «oui» aux initiatives pour réduire les primes

Ce sondage a été réalisé en collaboration avec l'institut Leewas. 12 395 personnes de toute la Suisse y ont pris part les 17 et 18 avril. La marge d'erreur est de 1,5 point de pourcentage. (ats)

L'initiative du PS, qui veut plafonner les primes à 10% du revenu disponible, dispose actuellement de 60% d'opinions favorables contre 36% d'avis défavorables. L'initiative du Centre, qui prévoit un frein aux coûts de la santé, serait quant à elle acceptée à 54%. La loi sur l'énergie récolterait une forte approbation (65%) tandis que le dernier objet soumis au peuple, l'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique», serait rejetée (51%).

Une affiche invitant à voter non a l'initiative populaire pour un frein aux couts.

Une affiche invitant à voter non a l'initiative populaire pour un frein aux couts. Keystone

Netflix fête ses 10 ans en Suisse. Et pour célébrer son succès, le géant du streaming a décidé de relever massivement ses tarifs pour ses trois abonnements: jusqu'à 12%, 8% pour le moins cher.

