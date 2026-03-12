Les règles de l'élection au Conseil d'Etat pourraient changer

Le PLR, le PS, l'UDC du Valais romand et les Vert-e-s prônent l'élaboration d'un bulletin unique pour l'élection au Conseil d'Etat. Une autre motion veut supprimer la règle des districts.

Un bulletin unique pour l'élection au Conseil d'Etat? C'est ce que souhaitent le PLR, le PS, l'UDC du Valais romand et les Vert-e-s, qui veulent établir de nouvelles règles en la matière. Egalement acceptée, une autre motion veut supprimer la règle des districts.

Ces deux textes ont été largement soutenus par le Grand Conseil. Plusieurs systèmes pour élire un gouvernement cantonal existent en Suisse. Dans dix cantons, les électeurs reçoivent uniquement un bulletin blanc. Dans neuf autres, le votant a le choix entre diverses listes préimprimées, qu'il peut modifier ou non et une liste blanche. Cinq cantons qui offrent une seule liste avec tous les candidats, avec la possibilité d’en cocher un maximum de 5 ou 7.

Reste deux cas particuliers, ceux d'Appenzell Rhodes-Intérieures qui a conservé une élection en mode Landsgemeinde et du Tessin où ladite élection s'effectue à la proportionnelle.

Réduire les bulletins nuls

Pour les motionnaires, le Valais doit cesser d'élire ces conseillers d'Etat via des listes partisanes et ce dès 2029. Ils prônent la mise en place d'une unique liste, le vote s'effectuant via une croix à côté du nom des candidats choisis (jusqu'à 5 au maximum). Fin 2025, le plénum a choisi de valider ce mode de scrutin pour l'élection au Conseil des Etats dès 2027.

«Le fait que deux modes différents pour un scrutin au système majoritaire coexistent dans la même loi est difficilement justifiable», estiment les partisans du changement. Ils ajoutent:

«Avec le système en vigueur pour l'élection au Conseil d'Etat, de nombreux votes doivent être déclarés nuls en raison de la présence de plusieurs listes dans la même enveloppe. Un changement de système permettrait de supprimer cette source de confusion.»

Par ailleurs, NEO, le PS, l'UDC du Valais romand et les Vert-e-s ont déposé une motion afin de supprimer la règle des districts, qui veut qu'un seul conseiller d'Etat soit éligible par district. Ils estiment:

«La Constitution valaisanne prévoit déjà une certaine représentativité, puisque sur les cinq conseillers et conseillères d'État élus, les trois régions du canton doivent être représentées.»

Agrandir le gouvernement?

Toujours sur le même thème et dans une troisième motion, le PS, NEO et les Vert-e-s ont milité pour un passage de cinq à sept membres du gouvernement cantonal. Il «permettrait une meilleure répartition de la charge de travail, ainsi qu'une meilleure représentation des régions, des genres et des forces politiques», ont-ils synthétisé. Et de résumer:

«Aujourd'hui, la taille des départements est inégale. Les conseillers d'État sont toujours plus sollicités pour défendre les intérêts du Valais, aux niveaux intercantonal et fédéral, alors que les exigences internes au canton ne cessent de croître.»

Le Parlement a finalement choisi de ne pas soutenir cette motion par 51 voix contre 67 et 2 abstentions. (ag/ats)