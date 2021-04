Suisse

Covid: toutes les réponses aux questions sur ce qui est permis dès lundi



Presque toutes les réponses à vos questions sur ce qui est permis dès lundi

Image: Keystone/Shutterstock

Le Conseil fédéral a décidé, mercredi, de plusieurs assouplissements des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Ils entreront en vigueur ce lundi. Le point.

Ci-dessous, plus d’une trentaine de questions et réponses pour bien comprendre qu’il est permis de faire (ou pas) et comment. Elles proviennent de la communication officielle de la Confédération.

Restauration

Dès le 19 avril, les terrasses des restaurants pourront rouvrir. Quelles sont les règles en vigueur?

Les restaurants peuvent ouvrir leurs espaces extérieurs, de 6 heures à 23 heures. Les clients doivent consommer assis, par tablées de quatre au maximum (exception: parents avec enfants). Les coordonnées de chaque personne seront collectées.

Le port du masque est obligatoire lorsque l’on ne consomme pas. Pour protéger les clients, une distance de 1,5 m doit être garantie entre les tables ou une séparation installée. Le personnel du restaurant doit porter un masque en permanence.



Les terrasses des restaurants peuvent-elles être abritées des intempéries (par exemple avec panneaux latéraux de type paravent)?

Il est permis de couvrir les terrasses ou les espaces extérieurs. Si la terrasse est couverte, les paravents ne doivent monter que jusqu’à mi-hauteur. L’important est que l’air puisse circuler librement.



Nous avons prévu une fête de famille en terrasse. Nous sommes 50. Possible?

Ce n’est pas encore possible. Les événements privés ne peuvent réunir plus de 15 personnes, y compris sur la terrasse d’un restaurant.



Peut-on utiliser les toilettes du restaurant?

Bien sûr, les clients du restaurant peuvent utiliser les toilettes, à condition de porter un masque.

Les places assises et les tables «mange-debout» sont-elles à nouveau autorisées pour les établissements de restauration à emporter?

Les places assises sont autorisées aux mêmes conditions que dans les restaurants disposant d’espaces extérieurs. Les tables pour consommer debout ne sont pas admises, car tous les clients doivent être assis.



Manifestations sportives

Pouvons-nous assister à un match de football au stade?

À l’extérieur, les événements sportifs avec public sont à nouveau autorisés jusqu’à 100 spectateurs, mais uniquement pour les équipes d’une ligue professionnelle, semi-professionnelle ou de la relève nationale, ou pour les compétitions d'athlètes d'élite (par exemple, l'athlétisme).

Les spectateurs doivent être assis, porter un masque et respecter la distance requise. La capacité est limitée à un tiers des sièges. Dans le domaine amateur, seuls les matchs et les compétitions sans public sont autorisés.



Les stands de restauration à emporter sont-ils autorisés à l’intérieur du stade?

Les spectateurs doivent rester assis pendant les manifestations. Les consommations, et donc les stands de restauration, ne sont pas autorisées.



Le public peut-il à nouveau assister à des tournois de tennis en salle ou des matchs d’unihockey?

Seuls les matchs des ligues professionnelles ou semi-professionnelles peuvent accueillir du public. La limite est fixée à 50 personnes à l’intérieur.

Les spectateurs doivent être assis et porter un masque ; un numéro de place leur est attribué. La capacité est limitée à un tiers des sièges, et chaque place est attribuée. Là non plus, il n’est pas permis de consommer. Dans le domaine amateur, seules les compétitions sans public sont autorisées.



Manifestations culturelles

Les cinémas et les théâtres peuvent-ils ouvrir à partir du 19 avril?

Oui. Comme dans le domaine sportif, les établissements culturels et de loisirs, y compris les théâtres et les cinémas, peuvent à nouveau accueillir du public, moyennant certaines restrictions. Le nombre de spectateurs est limité à 50 à l’intérieur.

De plus, la capacité est limitée à un tiers des sièges. Le port du masque est obligatoire et il faut laisser une distance de 1,5 m entre chaque spectateur, ou un siège libre. Cette dernière règle ne s’applique pas aux familles et aux personnes vivant sous le même toit. Les entractes sont à éviter dans la mesure du possible. Les consommations sont interdites.



Combien de spectateurs peuvent assister à un festival de cinéma en plein air?

À l’extérieur, le nombre de spectateurs est limité à 100. Sinon, les mêmes règles que pour les manifestations à l’intérieur s’appliquent.

Les visites guidées dans les musées ou à l’extérieur sont-elles à nouveau autorisées?

Oui, les visites guidées dans les musées, les zoos ou à travers une ville sont à nouveau possibles, moyennant un plan de protection. À l’intérieur comme à l’extérieur, la limite est fixée à 15 participants.

Les concerts de chœurs sont-ils à nouveau permis?

Non, les représentations de chœurs avec public sont interdites. Les chanteurs professionnels peuvent toutefois se produire en solo à condition que toutes les précautions requises soient respectées.​

Manifestations sans public

L’assemblée générale de notre association approche. Pouvons-nous la tenir dans nos locaux avec port du masque et respect des distances?

Les réunions associatives, y compris les assemblées générales, sont considérées comme des manifestations et sont donc à nouveau autorisées à partir du 19 avril.

Le nombre de participants est limité à 15, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le port du masque est obligatoire et un plan de protection doit être élaboré.



Notre association aimerait organiser une petite fête à l’extérieur s’il fait beau, et dans nos locaux s’il pleut. Est-ce possible?

Les mêmes règles s’appliquent pour les événements d’associations et les structures de loisirs: 15 personnes au maximum, port du masque obligatoire et un plan de protection doit en outre être élaboré.



Pratique du sport (sans public)

Je m’entraîne régulièrement dans un centre de fitness, le soir à la salle de musculation et le samedi dans un groupe d’aérobic. Ces deux activités sont-elles à nouveau possibles à partir du 19 avril?

À l’intérieur, la pratique du sport est autorisée pour les groupes de 15 personnes au maximum. L’utilisation de machines dans un centre de fitness n’est pas considérée comme une activité de groupe, car chacun s’entraîne de son côté. Ces espaces peuvent donc accueillir plus de 15 clients.

Toutes les personnes présentes doivent porter un masque et respecter une distance de 1,5 m. En outre, des limitations de capacité s’appliquent. Lorsque l’activité sportive ne peut pas être pratiquée avec un masque, des dérogations sont possibles.

Chaque personne doit toutefois disposer d’une surface suffisante, à savoir 15 m2 pour une activité calme et statique et au moins 25 m2 pour les autres sports. Le nombre de personnes sans masque est limité à 15 par salle.



Les équipes sportives (football, volley, basket, hockey) peuvent-elles à nouveau s’entraîner en salle?

À l’intérieur, les entraînements sont autorisés jusqu’à 15 personnes, avec port du masque et respect des distances. Cela signifie que seules les activités n’impliquant pas un contact corporel sont admises. Des règles différentes s’appliquent pour les enfants et les adolescents jusqu’à 20 ans (voir plus bas).



Pouvons-nous reprendre les entraînements de judo et prévoir des compétitions?

Non, pas encore. Les disciplines sportives impliquant un contact corporel comme le judo, la boxe ou la lutte suisse ne sont pas encore autorisées, ni à l’intérieur ni à l’extérieur, car l’obligation de porter un masque et de respecter les distances ne permet ni les entraînements ni les compétitions. Des règles différentes s’appliquent pour les enfants et les adolescents jusqu’à 20 ans (voir plus bas).



La lutte suisse en extérieur est à nouveau autorisée, pour les entraînements et avec un public jusqu’à 100 personnes?

Les fêtes de lutte en public ne sont autorisées que dans le domaine professionnel. Pour pouvoir s’entraîner dehors, les sportifs amateurs devraient porter un masque facial, condition impossible dans le cas de la lutte. Pour cette raison, les entraînements amateurs ne sont pas encore permis.



Nous sommes un club de football (par exemple): pouvons-nous reprendre les entraînements à l’extérieur?

Oui. Les entraînements d’équipes de clubs sportifs sont autorisés en groupes de 15 personnes au maximum, à condition de porter un masque ou de respecter la distance requise. Les compétitions sont réservées aux ligues professionnelles. Les tournois de football amateur restent donc interdits.



Les compétitions dans le domaine amateur peuvent-elles avoir lieu?

Oui, à condition de disposer d’un plan de protection. De plus, à l’intérieur, il est obligatoire de porter un masque ET de garder la distance. À l’extérieur, il faut soit porter un masque, soit respecter la distance. Jusqu’à quinze personnes peuvent alors participer.

Seules les compétitions des ligues professionnelles peuvent accueillir plus de 15 participants. Il n’est pas possible de respecter la distance et le port du masque lors de matchs de football (réduits), comme à 7 contre 7 ; de telles compétitions ne sont donc pas autorisées.

Les tournois et les compétitions de tennis à l’intérieur doivent disposer d’un plan de protection. Il est possible de renoncer au masque si chaque joueur dispose d’au moins 25 m2 pour son usage exclusif. Les tournois en simple sont donc possibles sans masque à l’intérieur, mais pas les tournois en double, même avec masque: en effet, il n’est pas possible de respecter toujours la distance. Le public n’est pas autorisé.

À l’air libre, les tournois en simple sont possibles sans masque, mais le masque est obligatoire pour les tournois en double, ainsi qu’entre les matchs et au vestiaire. Le public n’est pas autorisé.





Les piscines peuvent-elles rouvrir?

Oui, les piscines sont ouvertes aux activités sportives. Chaque nageur doit disposer d’une surface d’eau de 25 m2. De plus, 15 personnes au maximum sont autorisées à se trouver simultanément à proximité des bassins sans masque. Les espaces intérieurs des centres de bien-être doivent encore rester fermés. Les bassins et les bains salins à l’extérieur sont permis avec des limites de capacité (10 m2/personne).



À l’extérieur, dois-je porter un masque sur le terrain de golf ou lorsque je joue au tennis?

Le port du masque n’est pas obligatoire lorsque l’on fait du sport à l’extérieur, à condition de respecter la distance requise. La taille des groupes est en outre limitée à 15 personnes. Les compétitions (exception faite des ligues professionnelles) sont également possibles jusqu’à 15 personnes, sans public.

Ces règles valent pour toutes les personnes de 20 ans et plus (nées en 2000 et avant). Les possibilités d’activités sportives et culturelles sont en revanche plus larges pour les enfants et les adolescents (nés en 2001 et après).



Activités culturelles (sans public)

Les répétitions d’orchestres et de chœurs sont-elles à nouveau possibles à l’intérieur?

Oui, les répétitions sont autorisées jusqu’à 15 personnes, avec masque et respect des distances. Lorsque le port du masque est impossible, par exemple pour chanter ou jouer de la clarinette, chaque personne doit disposer d’une surface minimale de 25 m2 pour son usage exclusif, ou des séparations efficaces doivent être installées.



Rencontres privées

Combien de personnes pouvons-nous inviter à la maison?

Les réunions et manifestations privées en famille ou entre amis restent limitées à 10 personnes, enfants compris. La plus grande prudence est toujours de mise lors de ces rencontres, qui sont présumées être à l’origine de nombreuses contaminations. Il est donc vivement recommandé de limiter le nombre de foyers concernés.



Pouvons-nous faire des grillades entre amis?

À l’extérieur, les rencontres en famille ou entre amis sont toujours autorisées jusqu’à 15 personnes, enfants compris.



Enseignement scolaire

Enseignement présentiel dans les établissements de formation au-delà du degré secondaire II. Comment ça marche?

L’enseignement présentiel est à nouveau possible, avec des restrictions, au-delà de l’école obligatoire et du degré secondaire II. Les classes sont limitées à 50 personnes et les capacités à un tiers. Le port du masque est obligatoire, et la distance requise doit être respectée.

Les activités présentielles peuvent réunir plus de 50 personnes si le cours en question fait partie intégrante d’une filière de formation et que la présence sur place est indispensable.



Les examens et les séminaires sur place sont-ils permis?

Les examens peuvent avoir lieu dans les universités ou les hautes écoles. Les petites manifestations comme les séminaires et les exercices peuvent réunir 50 personnes au maximum.



Pour les enfants et ado

Quelles sont les activités autorisées pour les enfants et les adolescents?

Les enfants et les adolescents de moins de 20 ans, c’est-à-dire nés en 2001 et après, peuvent jouer au football – dehors comme dedans – ou au hockey en salle sans limite de participants, s’exercer sur un mur d’escalade ou répéter un spectacle de danse jazz. Ils peuvent également prendre part à des compétitions, toutefois sans public. Cela vaut aussi pour les sports de contact tels que les sports de combat.

Les parents peuvent assister aux entraînements, mais tout public est interdit pendant les compétitions, ce qui inclut les parents sur les bords des terrains de football ou des patinoires de hockey.



Quelle est la différence avec les règles applicables aux adultes?

Des règles plus strictes s’appliquent aux adultes nés en 2000 et avant. Pour ces derniers, la pratique du sport peut avoir lieu par groupes de 15 personnes au maximum : dehors, avec masque ou distance, et à l’intérieur, avec masque et distance. Pour l’instant, ni les disciplines sportives impliquant un contact ni les danses de salon ne sont autorisées à l’intérieur.



Les groupes de musique, les orchestres et les chœurs de jeunes peuvent-ils à nouveau répéter ensemble?

Les répétitions et les concerts (y compris de chœurs) sont à nouveau autorisés pour les adolescents nés en 2001 et après. Les représentations en public demeurent interdites, notamment pour protéger les spectateurs. Les répétitions et les spectacles peuvent cependant être filmés et diffusés en ligne.



Mon orchestre de jeunes organise un camp de musique chaque printemps. Ce sera possible?

Oui. Ce type de camp est autorisé pour les adolescents nés en 2001 et après. Un plan de protection est toutefois nécessaire.



Pouvons-nous nous retrouver dans les centres de jeunes?

Oui, les centres de jeunes peuvent rouvrir pour les moins de 20 ans. Un professionnel doit être présent et le port du masque est obligatoire pour tous les enfants et adolescents de plus de 12 ans. Les événements dansants sont interdits, tout comme la distribution de boissons et de nourriture.



Puis-je organiser ma fête d’anniversaire au centre de jeunes?

Oui, mais les événements dansants de type discothèque sont interdits, tout comme la distribution de boissons et de nourriture.

Une soirée grillades entre amis au bord du lac?

Dans ce cas, les règles sont les mêmes pour tous : les réunions privées sont limitées à 10 personnes à l’intérieur et à 15 à l’extérieur. Les assouplissements décidés pour les enfants et les adolescents jusqu’à 20 ans ne s’appliquent que pour le sport, la culture et les activités de l’animation jeunesse comme les centres de jeunes et les activités des scouts.



Les activités des scouts sont-elles autorisées?

Les exercices et les sorties des scouts étaient déjà possibles, car elles font partie du domaine Jeunesse+Sport.





EMS et entreprises

Quels allègements concernant l’obligation de porter un masque dans les établissements médicosociaux (EMS)?

Les foyers peuvent, en concertation avec les autorités cantonales, renoncer à l'exigence du masque pour les résidents vaccinés d’EMS; ceci pendant une durée de six mois à compter du 14e jour suivant la deuxième dose de vaccin. Les résidents considérés comme guéris du COVID-19 en sont également exemptés pendant trois mois à compter de la fin de leur période d’isolement.​

Quels allègements concernant la quarantaine-contact dans les entreprises?

Dans les entreprises qui ont mis en place un dépistage régulier et facile d’accès, à raison d’un test par semaine, l’obligation de quarantaine est levée pour les collaborateurs qui ont été en contact, au travail, avec une personne testée positive. En dehors de l’entreprise, ils doivent se placer en quarantaine-contact.​

