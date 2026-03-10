Le vote électronique est actuellement testé dans quatre cantons. Image: Keystone / Imago, montage watson

Un couac lors des dernières votations «ébranle» la confiance des électeurs

Plus de 2000 votes électroniques n'ont pas été comptabilisés dimanche lors du scrutin en raison de clés USB défaillantes. Voici comment la Confédération réagit à cet incident.

Léonie Hagen

C'est une panne qui ne devrait tout simplement pas se produire. Dimanche, dans le canton de Bâle-Ville, pas moins de 2048 votes reçus par voie électronique n'ont pas pu être comptabilisés.

Le système de vote électronique n'a pas échoué à cause d'une cyberattaque, mais parce que l'accès local via des clés USB ne fonctionnait pas, malgré la saisie des bons codes. La confiance de la population en a été «gravement ébranlée», écrit lundi un député UDC du Grand Conseil bâlois dans une interpellation.

Une occasion d'améliorer les processus

Bâle-Ville est, avec les Grisons, Saint-Gall et la Thurgovie, l'un des quatre cantons dans lesquels un système de vote électronique est actuellement testé. Plus de 10 000 Suisses de l'étranger ainsi que 30 personnes en situation de handicap peuvent y voter par voie électronique. Dans les prochaines années, le système devait être étendu à d'autres groupes de population. A l'échelle nationale, 10% des ayants droit de vote au maximum sont autorisés à utiliser le vote électronique.

La Chancellerie fédérale juge problématique le fait que des votes exprimés n'aient pas pu être comptabilisés. Tout doit être mis en œuvre pour que cela ne puisse plus se reproduire. Elle ne voit toutefois pas dans l'incident bâlois une raison de freiner ces développements. Au contraire: de telles erreurs contribueraient à tirer des enseignements et à améliorer continuellement les processus liés au vote électronique.

Par ailleurs, l'erreur ne s'est pas produite dans le système lui-même, mais dans son utilisation, comme l'indique la Chancellerie:

«Le système en tant que tel a fonctionné parfaitement»

Un système qui se démocratise néanmoins

Les autres cantons n'auraient pas connu de pannes comparables. La Confédération disposerait d'un monitoring continu, permettant de vérifier en permanence s'il existe des failles de sécurité ou des erreurs qui justifieraient un arrêt comme en 2019. A cette époque, le Conseil fédéral avait décidé de renoncer provisoirement à l'introduction du vote électronique, notamment parce que des chercheurs avaient mis au jour de graves lacunes informatiques.

Actuellement, la situation est globalement positive, souligne la Chancellerie fédérale. Dans ce contexte, trois autres cantons, Genève, Neuchâtel et Lucerne, ont également déclaré leur intention d'introduire le vote électronique.