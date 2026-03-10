Le tunnel de la Vue-des-Alpes est fermé (image d'archives). Image: KEYSTONE

Panne dans un tunnel: cette autoroute romande est fermée

Suite à une défaillance technique, le tunnel de la Vue-des-Alpes n'a pas rouvert ce mardi matin. L'autoroute A20 est fermée entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Plus de «Suisse»

Les automobilistes neuchâtelois doivent s'attendre à des perturbations ce mardi matin.

Comme le rapporte RTN, le tunnel de la Vue-des-Alpes a été fermé lundi soir pour procéder à des travaux électromécaniques, avec une réouverture prévue ce mardi à 5 heures. Mais en raison d'une défaillance technique, cette dernière n'a pas pu avoir lieu.



La très fréquentée galerie neuchâteloise reste dès lors fermée, relate la radio locale, tout comme l'autoroute A20 entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond dans les deux sens. Et ce jusqu'à nouvel ordre.

Sur son site, le TCS signale une surcharge de trafic et des embouteillages au niveau de l'échangeur de Neuchâtel-Vauseyon en direction de La Chaux-de-Fonds. Une déviation est en place par le Col de La-Vue-des-Alpes. (jzs)