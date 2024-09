Erreur de calcul de l'AVS: un nouvel écart de 10 milliards de francs?

L'affaire de l'erreur de calcul de la Confédération concernant les perspectives financières de l'AVS n'est pas terminée. Les déclarations du vice-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales créent la surprise.

L'AVS ne serait pas en train de sombrer. Image: DPA-Zentralbild

L’assurance-vieillesse et survivants (AVS) est-elle en bien meilleure posture que ce que l'on pensait jusqu'à présent? Ce n'est qu'en août que l'on a appris que l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas) s'était trompé dans ses prévisions financières pour l'AVS. La cause: des formules erronées dans le calcul des perspectives financières.

Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est que si les formules de calcul des nouvelles prévisions économiques sont correctes, les dépenses de l'assurance sociale, en 2033, seront inférieures de quatre milliards de francs à ce que l'on supposait jusqu'à présent. Au total, les dépenses de l'AVS baisseront donc de 14 milliards de francs au cours des dix prochaines années.

Pour l'instant, la Confédération n'a pas voulu s'exprimer sur l'évolution de ces perspectives financières. Elle ne s'est pas non plus prononcée sur la question de savoir si l'erreur de calcul, rendue publique cet été, avait entraîné des erreurs d'appréciation.

10 milliards de dépenses en moins d'ici à 2040?

Des informations provenant de l'administration commencent néanmoins à fuiter, même si elles restent confidentielles. Ces indiscrétions semblent significatives. Ainsi, le directeur adjoint de l’office, Bruno Parnisari aurait déclaré à la commission parlementaire compétente que l'ancienne estimation pour 2040 était erronée de 10 milliards de francs, rapporte Blick ce jeudi.

Bruno Parnisari. Image: KEYSTONE

Toutefois, Bruno Parnisari aurait ajouté à sa déclaration qu'il n'était pas possible de chiffrer exactement la somme en raison de la longueur de l'horizon temporel. Ainsi, l'écart pourrait être de 9 ou 11 milliards de francs. En d'autres termes, l'AVS sera peut-être en bien meilleure posture dans un avenir lointain.

La Confédération fait les comptes

L'Ofas, piloté par le vice-directeur Bruno Parnisari, n'a pas souhaité commenter les chiffres du Blick, renvoyant au secret de la commission. Comme annoncé en août, l'Ofas est en train de réévaluer ses perspectives financières pour l'AVS. L'Office fédéral prévoit de présenter les résultats définitifs au cours du mois.



L'affaire fait actuellement l'objet d'un traitement juridique et administratif interne: d'une part, des recours ont été déposés en raison des erreurs de calcul et leur impact probable sur les résultats des votes et, d'autre part, la conseillère fédérale en charge du dossier, Elisabeth Baume-Schneider, a demandé une enquête administrative. (sat)

Traduit et adapté par Noëline Flippe