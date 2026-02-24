Les effectifs du service civil résistent au tour de vis politique. Image: KEYSTONE

Ces chiffres record ne vont pas plaire à l’armée suisse

Alors que le Conseil fédéral veut durcir l’accès au service civil, les admissions atteignent un nouveau record en 2025.

En 2025, le service civil a enregistré un nombre record d’admissions. Selon les chiffres publiés par l’administration fédérale, et plus précisément par l’Office fédéral du service civil (Civi), 7211 personnes ont été admises l’an dernier, soit une hausse de 6,1% par rapport à 2024. Ce total dépasse même le précédent pic de 2010 (6826 admissions).

Parmi les personnes admises, 33,4% ont déposé leur demande après avoir terminé l’école de recrues, une proportion quasiment stable par rapport à 2024 (33,7%). Les demandes déposées avant l’école de recrues représentent 55,4% des cas (3997 personnes), tandis que 11,2% ont été formulées pendant l’instruction.

Autre indicateur scruté de près: le nombre de jours de service accomplis. Avec près de 1,9 million de jours effectués, le niveau reste stable et atteint à nouveau un record, comme en 2023 et 2024.

Plus de la moitié de ces jours (50,4%) ont été réalisés dans le domaine social.

L’instruction publique représente 18,1%.

La santé 14,8%.

La protection de la nature et de l’environnement 9,6%.

Ces secteurs font partie des programmes prioritaires «Soins et assistance» et «Protection de la nature et de l’environnement», où les besoins en effectifs sont élevés.

Le Conseil fédéral veut plus de militaires

Ces chiffres qui appuyent le succès du Service civil interviennent alors que le Conseil fédéral et la droite du Parlement jugent problématique le nombre élevé d’admissions, en particulier lorsqu’il concerne des militaires ayant terminé l’école de recrues, des spécialistes ou des cadres de l’armée.

Une révision de la loi sur le service civil est en cours. Elle prévoit six mesures destinées à réduire le nombre d’admissions et à appliquer plus strictement le principe constitutionnel selon lequel il n’existe pas de libre choix entre l’armée et le service civil. Un référendum a été lancé: le texte sera soumis au vote le 14 juin 2026.

Moins d'établissements

Sur le terrain, le nombre d’établissements reconnus poursuit sa baisse. En 2025, 4264 établissements proposaient 15 770 places d’affectation, soit un recul de respectivement 2,3% et 1% sur un an. Selon le CIVI, ces capacités restent suffisantes pour garantir l’exécution du service civil sans influence notable sur le marché du travail.

Le centre de formation du lac Noir a lui aussi fonctionné à plein régime: 811 cours ont été dispensés en 2025, soit 7,4% de plus que l’année précédente. Dans le même temps, les décisions disciplinaires (565 cas) et les plaintes pénales (235 cas) ont nettement diminué par rapport à 2024. (jah)