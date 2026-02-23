en partie ensoleillé12°
Suisse

Booking: La Suisse disparaît du classement mondial de l'hospitalité

Montepulciano Hilltop Village Morgenansicht, Val di Chiana, Toskana, Italien Montepulciano Hilltop Village Morgenansicht, Val di Chiana, Toskana, Italien LicenseRF Copyright: xZoonar.com/StefanoxOrazz ...
Montepulciano, en Toscane (Italie), figure parmi les dix villes les plus accueillantes en 2026.Image: www.imago-images.de

La Suisse a disparu de ce prestigieux classement touristique

Pas assez amicaux et accueillants, les Suisses? Pour la première fois, le pays est absent du palmarès mondial de l'hospitalité de Booking.com. Un verdict amer pour notre ego national.
23.02.2026, 16:5723.02.2026, 16:57

Où les voyageurs se sentent-ils vraiment comme à la maison? Les Traveller Review Awards 2026 de Booking.com viennent de tomber, révélant les villes et régions où l'accueil des clients frise la perfection. Pour établir ce palmarès, la plateforme s'appuie sur les notes laissées par les utilisateurs pour les hébergements, les loueurs de voitures ou encore les services de transfert aéroport.

Au total, la plateforme de voyage a récompensé 1,81 million d'entreprises dans 221 pays, dont 1,8 million d'hébergements. L'Italie arrive en tête du classement pour la neuvième année consécutive avec 215 000 récompenses, suivie de l'Espagne et de la France.

La Suisse aux abonnés absents

Le constat est amer pour la Confédération: elle brille par son absence. La Suisse ne figure ni dans le top 10 des pays les plus récompensés, ni dans les listes des villes ou régions les plus hospitalières. Un sérieux revers quand on sait que, l'an dernier, les Grisons parvenaient encore à sauver l'honneur en se hissant parmi les destinations les plus accueillantes.

Ce coffee shop romand est officiellement l'un des meilleurs au monde

Le top 10 des villes où l'on sait recevoir

  • Montepulciano, Italie
  • Magong, Taïwan
  • San Martín de los Andes, Argentine
  • Harrogate, Royaume-Uni
  • Fredericksburg, Texas, USA
  • Pirenópolis, Brésil
  • Swakopmund, Namibie
  • Takayama, Japon
  • Noosa Heads, Australie

Les régions les plus hospitalières

  • Hidalgo, Mexique
  • Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  • Navarre, Espagne
  • Idaho, États-Unis
  • Himachal Pradesh, Inde
  • Saxe, Allemagne
  • Phang Nga, Thaïlande
  • Overijssel, Pays-Bas
  • Épire, Grèce
  • Chiriquí, Panama
San Martín de los Andres, Argentine.
San Martín de los Andres, Argentine.image: booking

Les coulisses du classement

Pour établir ce palmarès 2026, Booking.com s'est basé sur la proportion d'établissements ayant décroché un Traveller Review Award au sein d'une même destination. Seuls les lieux affichant un nombre de lauréats supérieur à la moyenne (minimum 200 distinctions pour les villes et régions) ont été retenus, avec une volonté d'assurer une certaine diversité géographique.

Voici la plus belle plage du monde

Les Traveller Review Awards sont basés sur les avis des clients ayant séjourné à l'hôtel. Cependant, seuls les avis des clients ayant réservé leur séjour via booking.com sont pris en compte.

Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
Une photographie encadrée du prince Andrew a fini au Louvre
Video: watson
