La Suisse a disparu de ce prestigieux classement touristique
Où les voyageurs se sentent-ils vraiment comme à la maison? Les Traveller Review Awards 2026 de Booking.com viennent de tomber, révélant les villes et régions où l'accueil des clients frise la perfection. Pour établir ce palmarès, la plateforme s'appuie sur les notes laissées par les utilisateurs pour les hébergements, les loueurs de voitures ou encore les services de transfert aéroport.
Au total, la plateforme de voyage a récompensé 1,81 million d'entreprises dans 221 pays, dont 1,8 million d'hébergements. L'Italie arrive en tête du classement pour la neuvième année consécutive avec 215 000 récompenses, suivie de l'Espagne et de la France.
La Suisse aux abonnés absents
Le constat est amer pour la Confédération: elle brille par son absence. La Suisse ne figure ni dans le top 10 des pays les plus récompensés, ni dans les listes des villes ou régions les plus hospitalières. Un sérieux revers quand on sait que, l'an dernier, les Grisons parvenaient encore à sauver l'honneur en se hissant parmi les destinations les plus accueillantes.
Le top 10 des villes où l'on sait recevoir
- Montepulciano, Italie
- Magong, Taïwan
- San Martín de los Andes, Argentine
- Harrogate, Royaume-Uni
- Fredericksburg, Texas, USA
- Pirenópolis, Brésil
- Swakopmund, Namibie
- Takayama, Japon
- Noosa Heads, Australie
Les régions les plus hospitalières
- Hidalgo, Mexique
- Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
- Navarre, Espagne
- Idaho, États-Unis
- Himachal Pradesh, Inde
- Saxe, Allemagne
- Phang Nga, Thaïlande
- Overijssel, Pays-Bas
- Épire, Grèce
- Chiriquí, Panama
Les coulisses du classement
Pour établir ce palmarès 2026, Booking.com s'est basé sur la proportion d'établissements ayant décroché un Traveller Review Award au sein d'une même destination. Seuls les lieux affichant un nombre de lauréats supérieur à la moyenne (minimum 200 distinctions pour les villes et régions) ont été retenus, avec une volonté d'assurer une certaine diversité géographique.
Les Traveller Review Awards sont basés sur les avis des clients ayant séjourné à l'hôtel. Cependant, seuls les avis des clients ayant réservé leur séjour via booking.com sont pris en compte.